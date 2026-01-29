ترامب ينبهر بأظافر نيكي ميناج ونجمة الراب تصرح: أنا المعجبة رقم واحد بك (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أعلنت نجمة الراب المشهورة نيكي ميناج دعمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية رسمية أمس الأربعاء في وزارة الخزانة الأمريكية.



وقالت ميناج، خلال قمة ترويجية لحسابات استثمارية حكومية جديدة مخصصة للأطفال، إنها "المعجبة رقم واحد" بترامب، مؤكدة أن الانتقادات التي يتعرض لها تزيدها إصرارًا على دعمه.

OFFICE PARTY: Nicki Minaj surprises auto workers for Trump in the Oval Office, with the president joking, “They forgot I was here!” | @MargoMartin47 pic.twitter.com/k4y7ztjBTl January 29, 2026

وأضافت أن حملات التشويه ضد ترامب لن تنجح، معتبرة أن لديه "قوة كبيرة" خلفه وأن "الله يحميه". وظهرت ميناج وترامب خلال الفعالية وهما يمسكان أيدي بعضهما لمدة 30 ثانية تقريبا على المنصة.

يذكر أن ميناج لم تعلن تأييدها لترامب خلال حملاته الانتخابية السابقة، لكنها أشادت العام الماضي بموقفه الداعم للمسيحيين في نيجيريا.

🚨BREAKING: President Trump and Queen of Rap @NICKIMINAJ just held hands with President Trump for over 30 seconds on stage.



Trump and Nicki are uniting the American people!



God bless them.



Follow: @BoLoudon

pic.twitter.com/891lNEa5sh — Bo Loudon (@BoLoudon) January 28, 2026

وخصصت الفنانة مبالغ مالية كبيرة لما يسمى "حسابات ترامب" الاستثمارية لأطفال معجبيها، حيث تمنح الحكومة الفيدرالية كل مولود جديد 1000 دولار في هذه الحسابات.

.@NICKIMINAJ: "I am probably @POTUS' number one fan, and that’s not going to change... We're not going to let them get away with bullying him, and the smear campaigns... He has a lot of force behind him, and God is protecting him." ❤️ https://t.co/kQaNgCx4eO pic.twitter.com/jUAZlwbIOW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 28, 2026

وعبرت النجمة الأمريكية عن اعتقادها بأهمية التعليم المالي للشباب، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه الحسابات في صغرها كان سيغير حياتها.

بدوره أشاد ترامب بميناج خلال الفعالية، وعلق بطريقته الخاصة على أظافرها الطويلة المميزة قائلًا إنه قد يترك أظافره تنمو اقتداء بها.

.@POTUS: "There's a certain person that's here, who's the greatest and most successful female rapper in history, @NICKIMINAJ... she's generously stepping up. She's investing hundreds of thousands of dollars in Trump Accounts to support the children of her incredible fans." pic.twitter.com/rFjlBHFjnC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 28, 2026

جدير بالذكر أن عددًا من فناني الراب الأمريكيين أعلنوا تأييدهم لترامب في السنوات الأخيرة، مستشهدين بسياساته غير التقليدية وأسلوب حياته الباذخ.

