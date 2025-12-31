دونالد ترامب حول إصدار عفو عن الموسيقي ديدي: "كلنا نخطئ"

18 حجم الخط

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجدية إصدار عفو رئاسي عن المنتج والموسيقي الشهير ديدي.

وقال ترامب ردا علي سؤال حول إصداره عفوا عن ديدي، قائلا: "كلنا نخطئ.. أعني، من منا لم يخطئ؟".

تفاصيل تخفيف ترامب عقوبة ديدي

فيما كشف تقرير لموقع TMZ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس تخفيف عقوبة المنتج والمغني الشهير ديدي، أو إصدار عفو عنه.

وذكر الموقع الأمريكي، في تقريره الذي استند إلى معلومات من مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يدرس تخفيف عقوبة “ديدي”، لكنه متردد، لأن بعض موظفي البيت الأبيض يحثون ترامب على عدم تخفيف العقوبة.

وأوضح الموقع أن المصدر أكد أن الأمر البديهي، "وسيفعل ترامب ما يشاء"، وقيل لنا إن ترامب قد يُطلق سراح ديدي هذا الأسبوع.

وأشار الموقع إلى أنه فور صدور الحكم على ديدي في وقت سابق من هذا الشهر، تواصل فريقه القانوني مع مسئول رفيع المستوى في البيت الأبيض، يحظى بموافقة الرئيس، بشأن تخفيف الحكم أو العفو عنه، بعد أيام قليلة، وصرّح ترامب لوسائل الإعلام بأنه على علم بهذا الطلب.

يذكر أن ديدي كان صديقًا للرئيس ترامب في الماضي، ولكنه فقد مكانته لدى ترامب عندما دعم بايدن عام 2020 في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن ترامب لم يُغلق الباب أمام إظهار الرحمة له.

الكشف عن موعد إطلاق سراح ديدي من السجن

وتم الكشف رسميًّا عن موعد إطلاق سراح المغني والمنتج الأسطوري ديدي من السجن، بعد إدانته بتهمتي نقل وممارسة الدعارة.

وذكرت عدد من المواقع الصحفية، أن شون ديدي كومز، سيظل في السجن حتى 8 مايو 2028.

الحكم في قضية ديدي

وحُكم على المغني والمنتج الموسيقي الشهير شون ديدي كومز، بالسجن أربع سنوات، أو 50 شهرًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف دولار، وخمس سنوات من الإفراج المشروط، بعد إدانته بتهمتي نقل وممارسة الدعارة.

تفاصيل الحكم علي ديدي

وأمضى ديدي، بالفعل 12 شهرًا في السجن، وهي تُحتسب ضمن مدة عقوبته، ومن المتوقع أن يستأنف كومز الحكم فورًا.

وأكد القاضي أرون سوبرامانيان، أثناء إصداره قرار بالحكم، على ضرورة مراعاة المحكمة لتاريخ كومز الشخصي وخصائصه عند تحديد مدة بقائه في السجن.

ورغم إدانة ديدي بموجب قانون مان فقط، حيث بُرِّئ من تهم خطيرة تتعلق بالاتجار بالجنس والتآمر للابتزاز، أوضح القاضي أن عنف كومز سيكون عاملًا مؤثرًا في الحكم.

بدأ القاضي بتسليط الضوء على إنجازات كومز المهنية وتأثيره على المجتمع الأسود، واصفًا عمله الخيري بأنه "جدير بالثناء"، ثم قال القاضي إنه يجب عليه أيضًا النظر في سلوك كومبس، كما هو مفصل في محاكمة جنائية صارمة استمرت ثمانية أسابيع، والتي اتهم فيها 34 شاهدًا مؤسس شركة باد بوي ريكوردز بارتكاب جرائم عنف واعتداء جنسي.

قال سوبرامانيان، في إشارة إلى لقطات مراقبة الفندق عام 2016: “لقد شاهدنا فيديو ضربك الوحشي للسيدة فينتورا”.

وأشار إلى أن كومبس ارتكب "جرائم خطيرة ألحقت أذىً لا يمكن إصلاحه بامرأتين".

قاضي ديدي يتذكر ضحايا المغني

وخصص سوبرامانيان بضع لحظات للاعتراف بضحايا قضية كومبس، واصفًا إياهن بـ"النساء القويات" اللواتي روين "قصصًا مروعة".

وقال القاضي عن فينتورا والشهود الآخرين: "لقد سمعناكم.. أنا فخور بكم"، وشكر الضحايا على اعترافهن وإثباتهن أن العنف خلف الأبواب المغلقة لا يجب أن يبقى سرًا، مضيفا حتى لو كنتَ ضحية يوما، فليس بالضرورة أن تكون كذلك دائمًا.

وفي حديثه المباشر مع المتهم، قال القاضي: إن كومبس لن يتمكن من "التخلص" من جرائمه، وأن سلوكه السابق "سيظل مرتبطًا به إلى الأبد"، لكنه أضاف: "ستتجاوز هذا،. هناك نور في نهاية النفق".

ونقل سوبرامانيان عن أبنائه وأخته ووالدته في رسائلهم إلى القاضي، أنه يستطيع تكريس مستقبله لدعم ضحايا العنف الأسري، قائلا: "بنفس القوة التي استخدمتها لإيذاء النساء، يمكنك استخدامها لمساعدتهن.. أنا أعتمد عليك لتحقيق أقصى استفادة من فرصتك الثانية".

أبناء ديدي في جلسة النطق بالحكم

وتحدث أبناء ديدي، الستة الكبار في جلسة النطق بالحكم دفاعًا عن والدهم، مؤكدين أنه "تغير تمامًا"، منذ اعتقاله عام ٢٠٢٤.

قال كريستيان كومبس، الذي بدأ كلمته بالحديث عن مدى تشابهه مع والده: "إنه بطلي... لا يزال بطلي الخارق"، وأضاف وهو يستنشق: "أرجوكم امنحوا عائلتي بعض اللطف".

فيما انهمرت دموع بنات ديدي، جيسي وتشانس ودليلة، في قاعة المحكمة وهنّ يصفن نشأتهن بدون والدتهن، كيم بورتر، التي توفيت عام ٢٠١٨، وقالت تشانس باكية: "نحن بحاجة إلى والدنا".

وأضافت، في إشارة إلى لوف، البالغة من العمر عامين: "لا يمكننا أن نشاهد أختنا الصغيرة تكبر بلا أب"، وبينما كان يستمع إلى أطفاله، بدا كومبس متوترًا بشكل واضح، ممسكًا ببطنه أثناء جلوسه بجانب محاميه.

وشكر القاضي سوبرامانيان أطفال كومبس على حديثهم. وقال: "أعلم مدى صعوبة الوقوف هنا"، مضيفًا أنه كان "مهمًا" حقًا بالنسبة له أن يسمع منهم، وعقب انتهاء حديثهم، عُرض على المحكمة مقطع فيديو مدته ١١ دقيقة يُسلّط الضوء على علاقة كومبس بعائلته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.