نيكي ميناج تخسر 10 ملايين متابع بسبب ترامب

خسرت مغنية الراب نيكي ميناج عددًا كبيرًا من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ما يقرب من 10 ملايين متابع، بين ليلة وضحاها.

وتعرضت نيكي لحملة إلغاء متابعة علي موقع “انستجرام”، بعد دعمها العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسياسات المحافظة، في فعالية لمنظمة "ترنينج بوينت يو إس إيه"، التي أذعيت علي التلفزيون الوطني الأمريكي.

نيكي ميناج: ترامب أفضل رئيس في تاريخ أمريكا

وأدلت النجمة نيكي ميناج، بتصريحات معادية للمتحولين جنسيًا على التلفزيون الوطني الأمريكي، خلال استضافتها في أحد البرامج الحوارية.

وقالت نيكي موجهة حديثها للمتحولين جنسيا: "إذا وُلدتَ ذكرًا، فكُن ذكرًا، لا عيب في ذلك، أليس كذلك؟".

كما وصفت نيكي ميناج، دونالد ترامب بأنه "أفضل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية" خلال حديثها في مهرجان AM.

وقالت: "أكنّ أقصى درجات الاحترام والتقدير لرئيسنا.. لا أدري إن كان يعلم ذلك، لكنه منح الكثيرين الأمل بأن هناك فرصة لهزيمة الأشرار والانتصار، إنه من كوينز، نيويورك، مثلي.. ما تعلمته شخصيًا هو أنه حتى في أسوأ لحظات الحياة، قد يظن المرء أنه لن يتعافى أبدًا، لكنه يتعافى.. رئيسنا يُجسد ذلك، فقد مرّ بكل شيء علنًا وتعرض للأكاذيب باستمرار.. هذه الإدارة مليئة بأشخاص ذوي قلوب رحيمة وضمائر حية، وهم مصدر فخر لي.. أحب كليهما [الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس]".

Nicki Minaj being openly Transphobic on National TV.



"if you are born a Boy, be a boy, there is nothing wrong with being a boy how about that?" pic.twitter.com/qxTBsieSWT — Red Media (@RedMedia_us) December 21, 2025

نيكي ميناج تشتري قصرا جديدا

في سياق متصل، أنهت المغنية الشهيرة نيكي ميناج، شائعات إفلاسها، بطريقة نهائية، بعد شرائها قصرا جديدا.

وقالت نيكي ميناج في منشور عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، "أشتري قصرًا آخر الآن.. سيكون الثالث خلال عامين.. هذا بالإضافة إلى العقار الذي اشتريته للآخرين لمدة 15 عامًا.. الحقوا بي يا رفاق!.. إذا استيقظتُ غدًا وأريدُ ربما 20-30 مليون دولار، فكل ما عليّ فعله هو تسليم ألبومي "سيلي وابيت".. ثم سأُعيد الجولة الغنائية، هل تُدركون أن هذه نيكي ميناج؟ يبدو أنها مُجرد إسقاط من بوت نيشن.. العدالة لديموري".

الإفراج عن نيكي ميناج بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام

في سياق متصل، أعلنت المغنية نيكي ميناج، مؤخرا عن إطلاق سراحها، بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام.

وظهرت المغنية في بث مباشر على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد إطلاق سراحها، مؤكدة أنها بخير وحرة.

القبض على المغنية نيكي ميناج بأمستردام أثناء بث مباشر على إنستجرام

وألقت الشرطة الهولندية، القبض على مغنية الراب الأسطورية نيكي ميناج، في مطار أمستردام الدولي، خلال بث مباشر للمغنية، على إنستجرام.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الشرطة ألقت القبض على نيكي ميناج، بتهمة الطيران مع الأعشاب الملفوفة مسبقًا، التي يمنع الدخول بها للبلاد، فيما رفضت نيكي استقلال سيارة الشرطة، وطلبت وجود محام.

