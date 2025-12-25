الخميس 25 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

حملة إقصاء لـ نيكي ميناج من هوليوود بسبب ترامب

نيكي ميناج، فيتو
نيكي ميناج، فيتو
تعرضت النجمة نيكي ميناج، لحملة إقصاء من نجوم هوليوود، بعد دعمها العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسياسات المحافظة، في فعالية لمنظمة "ترنينج بوينت يو إس إيه"، التي أذيعت على التلفزيون الوطني الأمريكي.

نيكي ميناج تخسر مكانتها في هوليوود

وكانت البداية، عندما ألغى عدد من نجوم هوليوود، متابعة حسابات نيكي ميناج علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم بيلي إيليش، وبيريتني سبيرز، وغيرهم.

ليتم بعد ذلك، إلغاء دعوة نيكي ميناج رسميًا لحضور حفل ميت غالا لعام 2026، الذي ترأسه بيونسيه ونيكول كيدمان، وفينوس ويليامز، وآنا وينتور، وذلك بعد صدور أمر قضائي جديد من شركة روك نيشن يمنعها من الظهور في الحفل، لتصبح ممنوعة من حضور الحفل.

كما خسرت مغنية الراب نيكي ميناج عددًا كبيرًا من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ما يقرب من 10 ملايين متابع، بين ليلة وضحاها.

نيكي ميناج: ترامب أفضل رئيس في تاريخ أمريكا

 وأدلت النجمة نيكي ميناج، بتصريحات معادية للمتحولين جنسيًا على التلفزيون الوطني الأمريكي، خلال استضافتها في أحد البرامج الحوارية.

وقالت نيكي موجهة حديثها للمتحولين جنسيا: "إذا وُلدتَ ذكرًا، فكُن ذكرًا، لا عيب في ذلك، أليس كذلك؟".

كما وصفت نيكي ميناج، دونالد ترامب بأنه "أفضل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية" خلال حديثها في مهرجان AM.

وقالت: "أكنّ أقصى درجات الاحترام والتقدير لرئيسنا.. لا أدري إن كان يعلم ذلك، لكنه منح الكثيرين الأمل بأن هناك فرصة لهزيمة الأشرار والانتصار، إنه من كوينز، نيويورك، مثلي.. ما تعلمته شخصيًا هو أنه حتى في أسوأ لحظات الحياة، قد يظن المرء أنه لن يتعافى أبدًا، لكنه يتعافى.. رئيسنا يُجسد ذلك، فقد مرّ بكل شيء علنًا وتعرض للأكاذيب باستمرار.. هذه الإدارة مليئة بأشخاص ذوي قلوب رحيمة وضمائر حية، وهم مصدر فخر لي.. أحب كليهما [الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس]".

نيكي ميناج تشتري قصرا جديدا

في سياق متصل، أنهت المغنية الشهيرة نيكي ميناج، شائعات إفلاسها، بطريقة نهائية، بعد شرائها قصرا جديدا.

وقالت نيكي ميناج في منشور عبر  حسابها علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، "أشتري قصرًا آخر الآن.. سيكون الثالث خلال عامين.. هذا بالإضافة إلى العقار الذي اشتريته للآخرين لمدة 15 عامًا.. الحقوا بي يا رفاق!.. إذا استيقظتُ غدًا وأريدُ ربما 20-30 مليون دولار، فكل ما عليّ فعله هو تسليم ألبومي "سيلي وابيت".. ثم سأُعيد الجولة الغنائية، هل تُدركون أن هذه نيكي ميناج؟ يبدو أنها مُجرد إسقاط من بوت نيشن.. العدالة لديموري".

Image

الإفراج عن نيكي ميناج بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام 

في سياق متصل، أعلنت المغنية نيكي ميناج، مؤخرا عن إطلاق سراحها، بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام.

وظهرت المغنية في بث مباشر على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد إطلاق سراحها، مؤكدة أنها بخير وحرة.

ورطة نيكي ميناج في هولندا.. ضبطت أثناء بث مباشر

القبض على المغنية نيكي ميناج بأمستردام أثناء بث مباشر على إنستجرام 

وألقت الشرطة الهولندية، القبض على مغنية الراب الأسطورية نيكي ميناج، في مطار أمستردام الدولي، خلال بث مباشر للمغنية، على إنستجرام.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الشرطة ألقت القبض على نيكي ميناج، بتهمة الطيران مع الأعشاب الملفوفة مسبقًا، التي يمنع الدخول بها للبلاد، فيما رفضت نيكي استقلال سيارة الشرطة، وطلبت وجود محام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

