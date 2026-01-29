الخميس 29 يناير 2026
رياضة

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام نابولي في الجولة الـ8

نابولي الإيطالي،
نابولي الإيطالي، فيتو
دوري أبطال أوروبا، حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام مضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف تشيلسي كل من، إنزو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وجواو بيدرو هدفين في الدقيقة 61 والدقيقة 82.

فيما سجل هدفي نابولي أنطونيو فيرجارا في الدقيقة 33 وراسموس هويلوند في الدقيقة 43.

تشكيل نابولي أمام تشيلسي

دخل فريق نابولي مباراته أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو- خيسوس- أليساندرو.

الوسط: سبينازولا- لوبوتكا- مكتوميناي- أوليفيرا.

الهجوم: فيرجارا- هويلوند- إيلماس.

تشكيل تشيلسي أمام نابولي

في المقابل، أعلن ليام روسنيور المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي وجاء كالتالي:

الحارس الأساسي: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو- ريس جيمس- ويسلي فوفانا- مارك كوكوريا.

خط الوسط: سانتوس- إنزو فيرنانديز- موسيس كايسيدو.

الهجوم: استيفاو- جواو بيدرو- بيدرو نيتو.

