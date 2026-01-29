الخميس 29 يناير 2026
بايرن ميونخ يضرب طواحين "أيندهوفن" ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو
حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا خارج ملعبه على أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-1، في ختام مباريات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي بايرن ميونخ، هاري كين وجمال موسيالا، بينما أحرز المغربي إسماعيل صيباري هدف أيندهوفن.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أيندهوفن

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: جوناثان تاه، توم بيشوف، إيتو، أوباميكانو.

خط الوسط: لينارت كارل، ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا.

خط الهجوم: لويس دياز، نيكولاس جاكسون.

 

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ أمام أندية هولندا 

ويملك بايرن سجلًا قويًّا أمام الفرق الهولندية في المسابقات الأوروبية، إذ تلقى ثلاث هزائم فقط خلال 20 مواجهة، مقابل 11 انتصارا و6 تعادلات، رغم أن آخر خسارة له جاءت أمام فينورد بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة من النسخة الماضية.

ودخل الفريق البافاري المباراة بهدف إنهاء مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بأفضل صورة ممكنة، بعدما ضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16، بينما تطلع آيندهوفن إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه وتحسن موقعه في جدول الترتيب قبل إسدال الستار على هذه المرحلة ولكنه فشل.

 

ترتيب بايرن ميونخ وأيندهوفن 

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 21 نقطة، محققا 7 انتصارات مقابل خسارة واحدة خلال 8 مباريات، ليواصل حضوره القوي في البطولة القارية، رغم تعرضه مؤخرًا لكسر سلسلة اللاهزيمة في الدوري الألماني التي امتدت لعشرة أشهر، عقب خسارته أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1، إلا أنه لا يزال يتصدر البوندسليجا بفارق مريح يبلغ ثماني نقاط.

بينما احتل أيندهوفن المركز 28 برصيد 8 نقاط.

