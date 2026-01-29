الانتهاء من أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية وهذا موعد النتيجة

18 حجم الخط

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، انتهت أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية فيما يتم عملية رصد وتقدير الدرجات تمهيدًا لإعلان النتيجة الأسبوع المقبل.

انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية وهذا موعد النتيجة

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحان يوم الخميس 22 يناير 2026.

وأكدت مصادر بمديرية التعليم أن أعمال التصحيح مستمرة داخل الكنترولات وفق الضوابط والتعليمات الوزارية، مع التشديد على تحري الدقة في رصد الدرجات، تمهيدًا للانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج فور اعتمادها رسميًّا.

وحصلت فيتو على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية حيث تجري أعمال التصحيح على أن يتم إعلان النتيجة عبر الرابط

حركة تغييرات جديد بتعليم القليوبية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بشأن إجراء تغييرات وتنقلات لمديري المديريات التعليمية ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

وشملت الحركة محافظة القليوبية، حيث تم تعيين ياسر محمود محمد محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومروان سعد أحمد محجوب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بـمحافظة القليوبية، وأشرف محمد محمود السيد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

