محافظ القليوبية يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" بنادي السلام ببنها

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، احتفالية كبرى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية (مكتب قادرون باختلاف)، بالتعاون مع نادي السلام لذوي الهمم ببنها، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وسط أجواء مليئة بالبهجة والطاقة الإيجابية.

محافظ القليوبية: أبناؤنا طاقة لا تعرف المستحيل



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، عبد الناصر معوض، رئيس مجلس إدارة نادي السلام لذوي الهمم، ولفيف من وكلاء الوزارة والأزهر والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته البالغة بالتواجد وسط أبنائه من ذوي الهمم، مؤكدًا أنهم "قادرون بهمة" على فعل ما قد يعجز عنه الأصحاء.

وقال محافظ القليوبية: "نحن اليوم بصدد تحويل الطموح إلى طاقة، والطاقة إلى إنجاز ملموس على أرض الواقع".

ووجّه المحافظ الشكر لكافة القائمين على الحفل، مشيدًا بالعروض الفنية والرياضية التي قدمها الأبطال، واصفًا إياها بأنها "صادرة من قلب وطني محب"، ومعبرة عن طاقة إيجابية هائلة.

وأكد أن ملف ذوي الهمم يحظى برعاية استثنائية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاشفًا عن تخصيص الأولوية لذوي الهمم في "اللقاء الجماهيري الأسبوعي" بالمحافظة، فضلًا عن دعم طلاب الدمج بالمدارس، معلنًا عن تنسيق مرتقب مع جامعة بنها وهيئة الشبان العالمية بالقليوبية لتنظيم مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم بالتجويد، مخصصة حصريًا لذوي الهمم.

رياضة القليوبية: توفير برامج متكاملة تمكن ذوي الهمم من التعبير عن مواهبهم

من جانبه، أكد الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة، أن هذا الاحتفاء يأتي تقديرًا لأبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة الذين يمثلون رمزًا للتحدي، مشيرًا إلى أن "الاختلاف ليس عائقًا بل هو مصدر قوة وتميز".

وأوضح أن المديرية تعمل جاهدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على توفير برامج متكاملة تمكنهم من التعبير عن مواهبهم في كافة المجالات الرياضية والثقافية.

وفي سياق متصل، رحب عبد الناصر معوض، رئيس مجلس إدارة نادي السلام، بزيارة المحافظ، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا.

وكشف معوض أن النادي يضم 150 لاعبًا ولاعبة، بينهم أبطال مرشحون لتمثيل مصر في بطولات العالم بمختلف الألعاب، موضحًا أن النادي لا يتوقف عن تقديم الأبطال الذين يحتاجون دائمًا إلى الدعم والمساندة لمواصلة رفع علم مصر في المحافل الدولية.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتميزة التي لاقت استحسان الحضور، بدأت بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فقرات إنشاد ديني، وعروض استعراضية لمركز الفنون والإبداع، وفقرة فنون شعبية لذوي الإعاقة الذهنية، واختتمت الاحتفالية بتكريم المتميزين والحاصلين على إنجازات وبطولات على المستوى القومي والقاري.

واختُتمت فعاليات الاحتفالية بلمسة وفاء وتقدير، حيث كرم المهندس أيمن عطية كوكبة من أبطال المحافظة من ذوي الهمم الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وشمل التكريم الفائزين بجوائز عالمية ومراكز متقدمة في مختلف مجالات الثقافة والفنون والألعاب الرياضية، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم هؤلاء المبدعين الذين أثبتوا للعالم أن الإرادة المصرية قادرة على قهر المستحيل وتحقيق الأمجاد في كل الميادين.

