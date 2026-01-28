المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق مركب نيلي بورشة سفن في البدرشين

18 حجم الخط

يواصل المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة، فحص آثار حريق شب داخل مركبة نيلي أثناء إجراء تصليحات لها بورشة سفن، بدائرة مركز شرطة البدرشين، وذلك للوقوف على أسباب الحريق، فور انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

وكشفت التحريات الأولية، بالفحص تبين أنه أثناء عمل مختلف العمال بداخل السفينة (سباكين ـ لحامين) أثناء وقوفها بالمرسى الخاص بها بداخل الورشة لإجراء أعمال الإحلال والتجديد، حدث الأشتعال أثر تطاير شظايا أدوات اللحام ونتج عنها الحريق الذي شب فى 3 طوابق بشكل جزئى.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى السفن بمنطقة الجزيرة بورشة سفن نطاق منطقة البدرشين، فتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق بمخزن أوراق بالساحل

وفى سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن ( مستلزمات سماك ) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.