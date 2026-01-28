حريق في فندق فاخر بجبال الألب الفرنسية (فيديو)

18 حجم الخط

اندلع حريق في فندق "Grandes Alpes" الفاخر بمنتجع كورشوفيل في جبال الألب الفرنسية، المعروف بكونه من أبرز المنتجعات الراقية في فرنسا.

مشاركة 60 رجل إطفاء و42 آلية في إخماد الحريق

وشارك أكثر من 60 رجل إطفاء و42 آلية في إخماد الحريق الذي شب في فندق غراند ألب في إقليم سافوا بمنطقة جبال الألب الفرنسية، وذلك قبيل الساعة السابعة مساء الثلاثاء.

وأفادت خدمة الإطفاء المحلية بأنه تم إجلاء 83 شخصا من الفندق وإيواؤهم في أماكن بديلة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

الحريق امتد عبر السقف المعقد للمبنى

وقال المقدم إيمانويل فيو من جهاز الإطفاء والإنقاذ في سافوا، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن الحريق امتد عبر السقف المعقد للمبنى، ما يشكل خطرا كبيرا بإمكانية وصوله إلى المباني المجاورة.

SAVOIE: Un incendie est en cours dans un hôtel de #Courchevel. Des dizaines de pompiers sont mobilisés et une centaine de personnes évacuée. (Radio Courchevel) pic.twitter.com/tnE6181w6Y — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 27, 2026

فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على النيران

وأوضح فيو أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على النيران، نظرا إلى أن السقف مغطى بطبقة سميكة من الثلوج، ما يعيق تحديد مواقع فتحات تصريف الدخان، وذلك بعد أكثر من ساعتين على اندلاع الحريق، مشددا على أنه لا توجد إصابات في الوقت الراهن.

وأكدت إدارة الفندق أن جميع النزلاء والعاملين قد تم التأكد من سلامتهم، فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر على الحريق المميت الذي اندلع في حانة لو كونستيلاسيون في منتجع كرانس مونتانا للتزلج، الواقع في كانتون فاليه السويسري، يوم رأس السنة الجديدة، وأسفر عن مقتل 40 شخصا، معظمهم من المراهقين، إضافة إلى إصابة 116 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.