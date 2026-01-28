أشاد بالتعاون مع إثيوبيا وتجاهل سد النهضة، ملخص زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي لأديس أبابا

18 حجم الخط

اختتم نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، زيارته إلى إثيوبيا، مشيدا بالمباحثات التي عقدها مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد على، متجاهلا التعليق عن أزمة سد النهضة.

نائب وزير الخارجية الأمريكي يشيد بقادة إثيوبيا

وكتب نائب وزير الخارجية الأمريكية، كريستوفر لاندو، على حسابه بمنصة "إكس" اليوم: عقدتُ اليوم سلسلة رائعة من الاجتماعات مع قادة في الحكومة الإثيوبية، من بينهم رئيس الوزراء آبي أحمد على، ووزير الخارجية ووزير المالية، ناقشنا تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين بلدينا، إلى جانب عدد من النزاعات الإقليمية، وكانت النقاشات بناءة وصريحة، تمتلك أديس أبابا إمكانات هائلة، وسيعود توسيع التعاون بالنفع على البلدين.

Great series of meetings today with Ethiopian government leaders, including Prime Minister @AbiyAhmedAli, Foreign Minister @GHessebon, and Finance Minister Ahmed Shide. We discussed deepening our countries’ economic and commercial ties and various regional conflicts. The… pic.twitter.com/S7N7UXOCoR — Christopher Landau (@DeputySecState) January 28, 2026

وتابع لاندو، في تغريدة ثانية، تعاونت الولايات المتحدة وإثيوبيا في مجال الطيران منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حين ساعد الأمريكى جون سي. روبنسون، البلاد على تأسيس سلاحها الجوي وتدريب طياريه.

لاندو يحضر عرض الأسد الأسود الجوي في إثيوبيا

واستطرد كريستوفر لاندو، كان من دواعي شرفي حضور "عرض الأسد الأسود الجوي" والاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس ذلك السلاح الجوي، كما أتيحت لي فرصة السفر على متن طائرة "في-22 أوسبري"، وهي طائرة هجينة تجمع بين خصائص الطائرة والمروحية، ما يجعل الدخول بها لافتًا ومميزًا.

ملف سد النهضة ضمن جولة لاندو في إفريقيا

يشار إلى نائب وزير الخارجية الأمريكى كريستوفر لاندو، من المفترض أن يبحث ملف سد النهضة في جولته الإفريقية والتي بدأت في مصر وتشمل كلًا من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي.

