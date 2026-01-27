الثلاثاء 27 يناير 2026
أخبار مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا  بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 عمق علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بتنامى آفاق التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين فى مختلف المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وجهودها فى تحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

