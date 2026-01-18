خبير بالشأن الأفريقي يكشف التوافقات الأمريكية مع مطالب مصر بشأن سد النهضة

18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرنى، الخبير بالشأن الأفريقي: إن هناك دعم استراتيجي للمطالب المصرية والشواغل المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداده لاستئناف وساطة الولايات المتحدة بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة.

مضمون رسالة الرئيس ترامب

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن تحليل مضمون رسالة الرئيس ترامب تكشف عن جملة من الأبعاد الاستراتيجية الأمريكية، كالتالي:

أولا: انقلاب إدارة ترامب على نهج إدارة بايدن فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تطرق لها الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة، وتعهده بأنها في "صدارة أولوياته لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وأفريقيا".

ثانيا: تنبه الرئيس ترامب لخطورة أزمة سد النهضة على الأمن الإقليمي من خلال تحذيره من صراع عسكري كبير نتيجة الخلافات بين الطرفين المصري والإثيوبي.

ثالثا: اتفاق الرئيس ترامب في رسالته مع الكثير من الموقف المصري، خاصة: الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها – الدعوة إلى التوصل إلى اتفاق يضمن احتياجات المياه لمصر والسودان وإثيوبيا على المدى البعيد – رفض السيطرة بشكل أحادي على الموارد الحيوية لنهر النيل.

رابعا: تؤشر رسالة الرئيس ترامب إلى الرغبة في إطلاق مسار سياسي يرتكز على: التوصل إلى اتفاق دائم بخبرات فنية مناسبة، ومفاوضات عادلة وشفافة، إلى جانب دور أمريكي قوي في المراقبة والتنسيق بين الأطراف.

وواصل حديثه قائلا: يرجح أن تمثل رسالة ترامب طرف خيط متوازن لأطراف أزمة سد النهضة على النحو التالي:

-مصر: تبحث عن مسار تفاوضي بروح وإرادة صحيحة تلبي الشواغل المصرية.

-إثيوبيا: تعاني من أزمات داخلية وإقليمية ومن ثم ترغب في تجنب أي صدام مع الطرف الأمريكي أو ضغوطات اقتصادية تربك حسابات حكومة آبي أحمد.

-السودان: تلبية مطالبه فيما يتعلق بخطورة التصريفات المائية لسد النهضة، واتفاقه في مطالبه مع الموقف المصري بشأن الحفاظ على الحقوق التاريخية.

