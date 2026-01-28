آبي أحمد يواصل ألاعيبه بشأن النهضة، يصف زيارة مبعوث ترامب بالمجاملة والخارجية الأمريكية تكشفه

18 حجم الخط

في تصريح غريب، وصفه بعض المحللين بأنه قد يخرج عن المألوف، وصف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو لإثيوبيا بأنها كان مجرد زيارة للمجاملة، واللقاء الذي جرى بينه وبين نائب وزير خارجية أمريكا والجنرال داغفين لي أندرسون مجرد لقاء ودي، لاستمرار التعاون فقط.

آبي أحمد يصف زيارة كريستوفر لانداو بالمجاملة

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عبر حسابه بمنصة "أكس"، عن لقاءه وكريستوفر لانداو: "استقبلتُ زيارة مجاملة من نائب وزير الخارجية، كريستوفر تي. لانداو، برفقة قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، الجنرال داجفين لي أندرسون. وقدّرتُ هذا اللقاء الوديّ والبناء، الذي أكّد على أهمية استمرار التعاون والاحترام المتبادل".

وجه آبي أحمد رسالته إلى نائب وزير خارجية أمريكا، عبر منصة "أكس"، وبرغم أن اللقاء كان، أمس الثلاثاء، لكن كريستوفر لانداو لم يعلق على رسالة آبي أحمد، ولم يكتب أي تعليق على زيارته لإثيوبيا، في الوقت الذي كتب فيه كريستوفر رسالة عن لقائه ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، التي حدثت يومي 26 و26 يناير 2026.

رسالة كريستوفر لانداو لـ بدر عبد العاطي

وقال كريستوفر لانداو في رسالته التي وجهها لوزير خارجية مصر بدر عبد العاطي: "انتهيتُ للتو من يومين من الاجتماعات مع وزراء بارزين وقادة آخرين في مصر. كانت جميع المناقشات مثمرة وصريحة.. يُدرك كلا البلدين الفوائد المتبادلة لشراكتنا الاستراتيجية العميقة، وقد استفدتُ كثيرًا من الاستماع إلى وجهات النظر المصرية حول مجموعة متنوعة من النزاعات الإقليمية. أودّ أن أشكر مضيفيّ المصريين على كرم ضيافتهم، وأتمنى العودة قريبًا".



في الوقت الذي زعم فيه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن لقاءه ونائب وزير خارجية أمريكى كان مجاملة، كشفت موقع صحيفة "Ethio Negari"، المعنية بتوثيق الأخبار عن إثيوبيا والقرن الأفريقي، أن لقاء لانداو برئيس الوزراء آبي أحمد شمل المناقشات جهود الرئيس ترامب لتسهيل الحوار حول قضية سد النهضة الإثيوبي.، حيث سافر لاندو، الذي عُين نائبًا لوزير الخارجية الأمريكي في مارس 2025، إلى القاهرة وأديس أبابا بعد أيام فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب نيته المساعدة في حل النزاع الطويل الأمد بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

الخارجية الأمريكية تكشف ألاعيب آبي أحمد

كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن زيارة كريستوفر لانداو لأديس أبابا، سيعمل من خلالها على تعزيز فرص التعاون التجاري الأمريكي مع الحكومة الإثيوبية والقطاع الخاص، وسيناقش قضايا السلام والأمن الإقليميين مع مسئولين إثيوبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء آبي أحمد.

وزارة الخارجية الأمريكية، فيتو



وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أن لانداو سيلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، لبحث الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز السلام وتوسيع التعاون التجاري ومعالجة الأزمات الإنسانية.

