الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع الصدام، دبلوماسي يكشف لـ "فيتو" سر اهتمام ترامب بأزمة سد النهضة

قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريح لفيتو، إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة سد النهضة، ستكون من منطلق مسار واشنطن والمفاوضات التي جرت بين مصر وإثيوبيا والسودان مسبقا خلال فترة رئاسته الأولى.

أمريكا تدخل على خط أزمة سد النهضة

وأضاف صلاح حليمة، أن دونالد ترامب سيستخدم القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا كورقة للضغط على أديس أبابا لتوقيع اتفاق عادل مع القاهرة والخرطوم بشأن ملف سد النهضة، خاصة لأن السد يمثل تهديد وجودي لدولتي المصب وهو تهديد مخالف للقانون الدولي.

وأوضح صلاح حليمة أن دونالد ترامب يعتمد على شخصيته القوية ونفوذ الولايات المتحدة الأمر الذي يجعله أكثر قدرة على التأثير على أديس أبابا، خاصة أن ترامب لديه توجه جديد خلال فترة رئاسته يقوم على إنهاء الصراع والحروب في العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

وتابع: إن الولايات المتحدة تدرك مخاطر تصاعد أزمة سد النهضة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة بأسرها، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها السودان والحرب الطاحنة هناك، وهو ما سيهدد الملاحة في البحر الأحمر.

واستطرد: إن الوساطة الوحيدة التي قبلتها إثيوبيا هي الوساطة الأمريكية، وهذا ما حدث خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترامب، لذلك من الصعب أن ترفض إثيوبيا عرض ترامب وكانت هناك اتصالات بين واشنطن وأديس أبابا قبل هذا التصريح.

ترامب: قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل أمرا بالغ الخطورة

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل أمرا بالغ الخطورة، مؤكدا في الوقت نفسه متانة العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر واستمرارها بقوة خلال المرحلة المقبلة.

كما شدد ترامب خلال لقاء الرئيس السيسي بدافوس على أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة رائعة، مشيرًا إلى أن سد النهضة الذي تم تمويله من الولايات المتحدة يحجب المياه عن مصر ويؤثر على وصولها الطبيعي إلى نهر النيل.

وقال الرئيس الأمريكي إن السد تم بناؤه بحجم كبير للغاية، معتبرا أن هذا الملف كان ينبغي مناقشته ومعالجته منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه كان من المقرر التوصل إلى حل نهائي خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلا أن التغير في الإدارة الأمريكية حال دون ذلك.

