الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر البانجو في الطالبية

حبس متهم
حبس متهم
18 حجم الخط

جدد قاضي المعارضات بالطالبية، حبس مسجل خطر "سرقات"، سبق اتهامه في 10 قضايا، آخرها قضية سرقة ومخدرات جنح أوسيم وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وذلك عقب أن وردت معلومات إلى قسم شرطة الطالبية، تفيد بأن المتهم، يقوم بالاتجار بالمخدرات داخل منزله، وبالتحريات تبين صحة مزاولة النشاط، تم وضع خطة لضبطه وبمداهمة المنزل، عثر على كميات من مخدر الآيس والبانجو، وفرد خرطوش، حيث تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

الطريق الدائري الإقليمي

على جانب آخر، استهدفت حملات انضباطية مكثفة مناطق الأعمال بـالطريق الدائري الإقليمي، حيث نجحت القوات في ضبط (626) مخالفة مرورية متنوعة، شملت (تحميل ركاب خارج المواقف – مخالفة شروط التراخيص – مخالفة شروط الأمن والمتانة).


كما أسفرت عمليات الفحص والتدقيق بالطريق الدائري عن: فحص (152) سائقًا، وتبين إيجابية (8) حالات تعاطي مواد مخدرة، ضبط (9) عناصر مطلوبين جنائيًا، محكوم عليهم بإجمالي (15) حكمًا قضائيًا، التحفظ على مركبة واحدة لمخالفتها قوانين المرور واللوائح المنظمة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمخدرات الطريق الدائري الإقليمي الطريق الدائري النيابة المختصة بالطريق الدائري بالطالبية تعاطي مواد مخدرة حبس مسجل خطر مخالفة شروط التراخيص

مواد متعلقة

حجز 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

تفريغ كاميرات المراقبة بسرقة بطاريات سيارات نقل ثقيل في الطالبية بالجيزة

تجديد حبس عامل متهم بقتل زميله بسبب سيجارة في بولاق الدكرور

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

ضبط وإحضار متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة الشقق بأكتوبر

حجز دجال متهم باستغلال المواطنين بدعوى العلاج الروحاني

إجراء تحليل مخدرات لعامل متهم بقتل زميله بسبب سيجارة ببولاق الدكرور

نص التقرير الطبي لمصرع عامل سقط من الدور العاشر بالقاهرة الجديدة
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية