تجديد حبس مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر البانجو في الطالبية

جدد قاضي المعارضات بالطالبية، حبس مسجل خطر "سرقات"، سبق اتهامه في 10 قضايا، آخرها قضية سرقة ومخدرات جنح أوسيم وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وذلك عقب أن وردت معلومات إلى قسم شرطة الطالبية، تفيد بأن المتهم، يقوم بالاتجار بالمخدرات داخل منزله، وبالتحريات تبين صحة مزاولة النشاط، تم وضع خطة لضبطه وبمداهمة المنزل، عثر على كميات من مخدر الآيس والبانجو، وفرد خرطوش، حيث تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الطريق الدائري الإقليمي

على جانب آخر، استهدفت حملات انضباطية مكثفة مناطق الأعمال بـالطريق الدائري الإقليمي، حيث نجحت القوات في ضبط (626) مخالفة مرورية متنوعة، شملت (تحميل ركاب خارج المواقف – مخالفة شروط التراخيص – مخالفة شروط الأمن والمتانة).



كما أسفرت عمليات الفحص والتدقيق بالطريق الدائري عن: فحص (152) سائقًا، وتبين إيجابية (8) حالات تعاطي مواد مخدرة، ضبط (9) عناصر مطلوبين جنائيًا، محكوم عليهم بإجمالي (15) حكمًا قضائيًا، التحفظ على مركبة واحدة لمخالفتها قوانين المرور واللوائح المنظمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

