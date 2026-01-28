الأربعاء 28 يناير 2026
أول قرار ضد صاحب نادي صحي بالقاهرة لإدارته بدون ترخيص واستغلاله في أعمال منافية

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس صاحب نادى صحى بالقاهرة لإدارته بدون ترخيص واستغلاله في  أعمال منافية للآداب، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

كانت تحريات  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة نادى صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية لراغبى المتعة.

تفاصيل الضبط

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم وبصحبته 6 سيدات وشخصين آخرين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.

اعتراف المتهمين والإجراءات القانونية

أقر المتهمون جميعًا بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وفقًا للقانون، مع تحريز الأدوات والمكان.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة 

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

الجريدة الرسمية