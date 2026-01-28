مهاجم الأهلي الجديد يجبر جراديشار على مغادرة غرفة ملابس الأهلي

18 حجم الخط

جمع ينتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي، كافة متعلقاته من غرفة ملابس المارد الأحمر؛ استعدادا للرحيل عن القلعة الحمراء.

ويأتي موقف جراديشار بعد اقتراب مسئولي النادي الأهلي، من إنهاء صفقة ضم الأنجولي إيلتسين كامويش مهاجم تروميسو النرويجي، ليكون مهاجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان جراديشار قد جمع متعلقاته من الاهلي خلال الأيام الماضية ولكنه أعادها مرة أخرى، ولكن توجه اليوم لمقر القلعة الحمراء لجمع كل ما يخصه من غرفة ملابس المارد الأحمر استعدادا للرحيل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن جراديشار سيتخلف عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا غدا الخميس.

ويستعد الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

من هو كامويش؟

يبلغ كامويش من العمر 26 عامًا، حيث وُلد في العاصمة الأنجولية لواندا، قبل أن يبدأ مشواره الكروي في البرتغال عبر قطاعات الناشئين بأندية سبورتنج لشبونة، وماريتيمو، وناسيونال ماديرا.

وحقق كامويش أرقاما متميزة خلال الموسم الماضي، إذ شارك في 29 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 7 أهداف أخرى.

وانعكس هذا التألق بشكل مباشر على قيمته التسويقية، التي ارتفعت إلى 1.5 مليون يورو، وهو أعلى رقم يبلغه اللاعب خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

مسيرة أوروبية متنوعة

وخاض اللاعب عدة تجارب احترافية في الملاعب الأوروبية، إذ لعب للفريق الثاني لماريتيمو، ثم تنقل بين أندية أونياو ألميريم وألفيركا، قبل خوض تجربة احترافية في السويد مع سكيليفتيا، ثم الانتقال إلى براج، وصولًا إلى الدوري النرويجي.

وكان كامويش قد انضم إلى صفوف ترومسو في فبراير من العام الماضي مقابل 250 ألف يورو، ونجح في إنهاء الموسم بالمركز السادس في ترتيب هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفًا، رغم مشاركته في مباراة واحدة فقط خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بين الناديين خلال ساعات على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد.

وينضم اللاعب للأهلي على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار، مع وضع بند يمنح المارد الأحمر أحقية الشراء النهائي بنهاية المدة مقابل مليون و100 ألف دولار.

يذكر أن كامويش، صاحب الـ26 عامًا، انضم إلى ترومسو في فبراير 2025، وخاض 27 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي أعلن ضم 4 صفقات خلال يناير الجاري، هم: مروان عثمان، وعمرو الجزار، وأحمد عيد، ويوسف بلعمري.

