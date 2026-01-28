الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس "سايبم" الإيطالية تعزيز التعاون

وزير البترول يبحث
وزير البترول يبحث مع رئيس "سايبم" الإيطالية تعزيز التعاون
18 حجم الخط
ads

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية الرائدة في الأعمال الهندسية في مشروعات الطاقة البحرية وأنشطة حفر الآبار، حيث تم بحث فرص التوسع في أنشطة الشركة بمصر.

وذلك ​في إطار مشاركته في الاجتماع السنوي لشركة "بيكر هيوز" لعام 2026 المنعقد بمدينة فلورنسا الإيطالية تحت شعار "معادلة الطاقة".

حضر اللقاء الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

شراكة استراتيجية في مشروعات تنمية الحقول 

وأشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية مع سايبم، مشيدًا بتاريخ عملها في مصر بمشروعات تنمية حقل ظهر، وحقول البرلس.

كما تم استعراض موقف الإعداد لمشروع المرحلة الثانية عشرة لتنمية وإنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق، وخطط الشركة لتطوير وتحديث أسطولها من الحفارات والمعدات العاملة في المياه المصرية لدعم تكثيف عمليات البحث والاستكشاف.

وأكد الوزير على تطلع القطاع لتحول سايبم من دور المقاول الرئيسي إلى شريك استثماري في مناطق الامتياز الجديدة للبحث عن الغاز الطبيعي.

من جانبه، أعرب رئيس الشركة عن اعتزازها بالشراكة مع قطاع البترول المصري، مؤكدًا التزام "سايبم" بتوفير أحدث تكنولوجيات الهندسة المستدامة والتحول الرقمي لدعم أهداف مصر لخفض الانبعاثات،  كما أشاد بمناخ الاستثمار الجاذب الذي توفره الوزارة للشركات العالمية.

​وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة للسيد بوليتي للمشاركة  بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف الاعمال الهندسية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة

مواد متعلقة

وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي السويس والنصر للبترول 2026- 2027

"إيجاس" تكشف حقيقة تأجيل خطط التوسع في حقل ظهر

وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية سبل التعاون في مجالات التعدين

هيئة الثروة المعدنية: إصدار وتجديد 53 ترخيصًا للبحث عن المعادن واستغلالها

رئيس القابضة للغازات يتفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز

البترول: اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا

وزير البترول يشارك في مراسم تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي

وزير البترول يبحث مع الرئيس القبرصي سبل التعاون في الطاقة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الصعايدة طول عمرهم جدعان، نجيب ساويرس يشيد بشهامة قبطان مصري أنقذ مهاجرًا من الموت

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بعدم القدرة على التعايش مع الظروف الصعبة

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

المزيد
الجريدة الرسمية