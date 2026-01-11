الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

رئيس القابضة للغازات يتفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول، فيتو
قام المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بزيارة لمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز (ناتا) بمقر شركة جاسكو، وذلك للوقوف على الحالة التشغيلية للشبكة والتي تعد الشريان الحيوي لإمداد قطاعات الاستهلاك المختلفة باحتياجاتها من الغاز.

مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز

واستمع رئيس القابضة للغازات الطبيعية لشرح من المهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو للسيناريوهات التشغيلية لإدارة الشبكة في الوقت الراهن لضمان تأمين إمداد المستهلكين بالغاز وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة كقطاع الكهرباء والقطاع الصناعي والمنازل.

زيادة كميات التغذية الموردة إلى مجمع غازات الصحراء

كما تم التطرق إلى إجراءات زيادة كميات التغذية الموردة إلى مجمع غازات الصحراء العربيه، بهدف تلبية احتياجات قطاع صناعة البتروكيماويات من مدخلات الإنتاج والمادة الخام.

وقالت وزارة البترول: إن نتائج حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات خالدة وثروة وبرج العرب، أسفرت عن إضافة قرابة 4500 برميل بترول خام يوميًا و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

يأتي ذلك ​في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف للبترول والغاز.

اكتشافات جديدة بأياد مصرية 

وحققت شركة ثروة للبترول -وهي شركة مصرية مائة بالمائة- كشفًا جديدًا بالبئر (EAS Z-3) بمنطقة شرق أبو سنان، بمعدل إنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يوميًا، وجارٍ استكمال الاختبارات، وتقييم حجم المخزون المضاف بعد انتهاء الاختبارات.

