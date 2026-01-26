وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي السويس والنصر للبترول 2026- 2027

18 حجم الخط

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة السويس لتصنيع البترول، وشركة النصر للبترول، للعام المالي 2027/2026، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.

اهتمام الحكومة بمشروعات التكرير

‎وخلال الاجتماعات، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية للزيت الخام من خلال خطة طموحة للاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تقوم به شركات التكرير في مصر في توفير المنتجات البترولية المختلفة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع معدلات التكرير بشركتي النصر والسويس للبترول للوصول إلى الطاقة القصوى خلال الفترة المقبلة، من خلال تأمين المزيد من إمدادات الزيت الخام اللازمة للشركتين.

تسريع وتيرة تنفيذ مشروع مجمع التفحيم

وأوضح الوزير أن الوزارة، من خلال الهيئة العامةللبترول، تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع مجمع التفحيم، الذي يُعد ركيزة أساسية في خطة تقليص استيراد السولار على المدى المتوسط، حيث يتم الآن ضخ التمويل اللازم لتسريع تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، مؤكدًا أن الاجتماع الأخير مع دولة رئيس محلس الوزراء خلص إلى ضرورة الإسراع بالانتهاء من تنفيذ مشروعات التكرير المختلفة.

ومن جانبه، استعرض الكيميائي هشام فتحي، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، جهود الشركة مؤخرًا في إعادة تأهيل ورفع كفاءة جميع الوحدات الإنتاجية، ومشروع تطوير وتحديث مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة التي تسهم في رفع الكفاءة وزيادة إنتاج المنتجات البترولية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والوقاية من الحريق بجميع مواقع الشركة، إلى جانب تنفيذ برامج ترشيد الطاقة ودعم التحول الرقمي وتحديث نظم العمل.

ومن جانب آخر، استعرض المهندس رشاد نظيم، رئيس شركة النصر للبترول، ملامح الموازنة الاستثمارية لشركة النصر للبترول للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن خطة للتطوير وتنفيذ عدد من الوحدات الإنتاجية الهامة، إلى جانب مشروعات استرجاع غازات الشعلة، وتطوير أنظمة التبريد والإنذار المبكر والإطفاء التلقائي، وتعزيز منظومة سلامة العمليات وتكامل الأصول.

التوسع في مشروعات التحول الرقمي

كما تشمل الخطة التوسع في مشروعات التحول الرقمي، ومراقبة التزام العاملين بإجراءات السلامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات دعمًا لجهود ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات.



شارك في أعمال الجمعيات العامة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والمهندس يس محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس وائل لطفي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والمحاسب عباس صابر، رئيس نقابة العاملين بالبترول، وعدد من السادة المسئولين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهاز المركزي للمحاسبات.

