دوري أبطال أوروبا، هدف واحد يفصل ليفاندوفسكي عن معادلة إنجاز ميسي التاريخي

أصبح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على أعتاب إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الأوروبية.

ليفاندوفسكي يستعد للتسجيل في شباك الفريق ال40 بدوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سلافيا براج التشيكي، هو الفريق رقم 39 الذي نجح ليفاندوفسكي في التسجيل بشباكه في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في الجولة الماضية.

وأوضحت أن البولندي أمامه فرصة ذهبية لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي، حال تمكنه من هز شباك كوبنهاجن في مواجهة اليوم ضمن آخر جولات مرحلة الدوري بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن إحراز اللاعب لهدف في مرمى الفريق الدنماركي، سيجعله يصل إلى التسجيل أمام 40 فريقا مختلفا في البطولة القارية، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع أسطورة البارسا ليونيل ميسي.

ويواصل مهاجم برشلونة كتابة فصول جديدة من التألق القاري، مؤكدا مكانته بين أساطير دوري الأبطال، في وقت يبحث فيه عن تعزيز سجله التهديفي وقيادة فريقه نحو مراحل متقدمة من البطولة الأوروبية.

ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويحتل البارسا المركز التاسع في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، ويسعى للانتصار على كوبنهاجن من أجل التأهل المباشر لثمن النهائي عبر احتلال مركز ضمن الثمانية الأوائل.

