طالت أطفالا ونساء وأسرى محررين، الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني واسعة طالت 130 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان، وطفل، بالإضافة إلى أسرى محررين سابقين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الأربعاء، أن مليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في بلدتي بورين، ومادما في محافظة نابلس، وبلدة عقابا في محافظة طوباس، وبلدة إماتين في محافظة قلقيلية.

وأضاف أن "الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة مع بداية هذا العام، وبشكل غير مسبوق ما بعد الإبادة، والتي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كعمليات انتقام جماعية"، وفق شبكة فلسطين للأنباء (شفا).

قوات الاحتلال تم ارس إرهابا ممنهجا خلال الاقتحامات

وتنتهج سلطات الاحتلال جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي تقتحمها، أبرزها عمليات التحقيق الميداني، وإجبار العائلات على الخروج من منازلهم، وإخضاعهم لعمليات إرهاب ممنهجة.

وأكد نادي الأسير مجددا على أن كل جرائم الاحتلال الراهنة، تشكل امتدادا لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل بمستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.

أكثر من 21 ألف اعتقال ضد سكان الضفة الغربية المحتلة

وبحسب وكالة "شفا"، فإن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال بالضفة بعد حرب الإبادة الفلسطينية على غزة أكثر من 21 ألف حالة اعتقال.

والسبت 24 يناير 2026، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أن 240 فلسطينيا قتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال عام 2025.

وبحسب وسائل إعلامية، أشار المكتب الأممي في بيان إلى أن اعتداءات المستوطنين بلغت أكثر من 1800 اعتداء، وخلفت أضرارا متفاوتة، مؤكدا أن أكثر من 100 أسرة فلسطينية من البدو والرعاة من 5 تجمعات سكانية في وسط الضفة الغربية نزحت خلال أسبوعين فقط، في الفترة ما بين 6 و19 يناير 2026.

المستوطنون يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم

وأرجع البيان هذا الأمر إلى هجمات المستوطنين المستمرة وتهديداتهم وترهيبهم، موضحا أن تلك الهجمات منعت السكان من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الرعوية ومصادر المياه.

كما كشف أن هدم المباني في القدس الشرقية المحتلة بحجة عدم وجود تراخيص بلغ مستوى قياسيا، حيث هدم الاحتلال 256 منزلا ومنشأة.

إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

ووفق التقارير، فإن "أكثر من 230 ألف امرأة وفتاة، بمن فيهن ما يقرب من 15 ألف امرأة حامل، يواجهن صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بسبب تصاعد العنف".

وفي تقرير سابق، كشفت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية أن "العنف في الضفة الغربية تخطى حدود الاحتكاكات وبات تطبيقا ممنهجا لسياسة الضم"، مشيرة إلى أن "السلام لا يبنى على أساس عنف يومي، وتهجير تدريجي، وحرمان جماعي من الحماية".

كما كشف تقرير آخر أن "إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون مستوطن وتعزيز الوجود الاستيطاني في تلك المنطقة بحلول عام 2050، ضمن خطة يقوم على هندستها وزير الإسكان الإسرائيلي المتطرف يتسحاق جولدكنوبف".

