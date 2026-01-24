السبت 24 يناير 2026
استشهاد وإصابة 4240 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال 2025

سلطات الاحتلال تمارس العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أن 240 فلسطينيا قتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال عام 2025.

وبحسب وسائل إعلامية، أشار المكتب الأممي في بيان إلى أن اعتداءات المستوطنين بلغت أكثر من 1800 اعتداء، وخلفت أضرارا متفاوتة، مؤكدا أن أكثر من 100 أسرة فلسطينية من البدو والرعاة من 5 تجمعات سكانية في وسط الضفة الغربية نزحت خلال أسبوعين فقط، في الفترة ما بين 6 و19 يناير 2026.

المستوطنون يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم

وأرجع البيان هذا الأمر إلى هجمات المستوطنين المستمرة وتهديداتهم وترهيبهم، موضحا أن تلك الهجمات منعت السكان من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الرعوية ومصادر المياه.

كما كشف أن هدم المباني في القدس الشرقية المحتلة بحجة عدم وجود تراخيص بلغ مستوى قياسيا، حيث هدم الاحتلال 256 منزلا ومنشأة.

عقبات صحية في وجه النساء الفلسطينيات

ووفق التقارير، فإن "أكثر من 230 ألف امرأة وفتاة، بمن فيهن ما يقرب من 15 ألف امرأة حامل، يواجهن صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بسبب تصاعد العنف".

وفي تقرير سابق، كشفت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية أن "العنف في الضفة الغربية تخطى حدود الاحتكاكات وبات تطبيقا ممنهجا لسياسة الضم"، مشيرة إلى أن "السلام لا يبنى على أساس عنف يومي، وتهجير تدريجي، وحرمان جماعي من الحماية".

إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

كما كشف تقرير آخر أن "إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون مستوطن وتعزيز الوجود الاستيطاني في تلك المنطقة بحلول عام 2050، ضمن خطة يقوم على هندستها وزير الإسكان الإسرائيلي المتطرف يتسحاق جولدكنوبف".

