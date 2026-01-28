الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

معتمد جمال يفاضل بين ثنائي الوسط قبل اختبار بتروجت

معتمد جمال
معتمد جمال
18 حجم الخط

يفاضل معتمد جمال المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمد السيد ومحمد إسماعيل، من أجل الدفع بأحدهما في وسط الملعب خلال مواجهة بتروجت، وفقًا لاحتياجات المباراة والخطة الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وسط تركيز كبير على تحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

الزمالك يتعادل مع المصري 

وكان فريق الزمالك قد تعادل مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك أمام بتروجت الزمالك وبتروجت الدوري الممتاز لدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

معتمد جمال يطالب مهاجمي الزمالك بحسم مباراة بتروجت مبكرا

كواليس جلسة معتمد جمال مع اللاعبين

آخر تطورات ملف حسام عبد المجيد في الزمالك

تطورات موقف ناصر منسي من عرض المصري

الزمالك يقترب من تجديد عقد أحمد حمدي خلال أيام

برنامج بدني خاص لمحمد السيد تمهيدًا للدفع به أساسيًا مع الزمالك

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

دونجا يقترب من العودة لتشكيل الزمالك أمام بتروجت بعد التعافي من الإصابة
ads

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لأول مرة في التاريخ، ارتفاع جنوني في سعر جرام الذهب اليوم في مصر

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

خدمات

المزيد

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية