حبس سيدة بتهمة تعذيب ابن زوجها لمدة عامين 4 أيام في الفيوم

قررت النيابة العامة بمحافظه الفيوم، حبس" غ.أ.ص" المتهمة بالتعدي بالضرب على نجل زوجها بقرية تلات بدائرة مركز الفيوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية

تفاصيل وقائع تعذيب طفل علي يد زوجة ابيه

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما بعد وفاة والدة الطفل في سن مبكرة، وزواج والده من سيدة أخرى، لتتحول الحياة داخل المنزل إلى جحيم مغلق على الطفل، انتهى بظهور آثار تعذيب واضحة على جسده، وانقطاعه الكامل عن التعليم منذ عامين، في انعكاس خطير لحجم الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به.

وانكشفت الجريمة بعد أن لاحظت إحدى الجارات علامات الإيذاء الشديد والحالة النفسية غير الطبيعية التي كان عليها الطفل، لتبادر بإبلاغ عائلته، التي سارعت بإنقاذه ونقله للإقامة لدى أحد أشقاء والده، حفاظًا على حياته، وتم نقل الطفل الي مستشفى الفيوم العام.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وقد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، اخطارا من مستشفي الفيوم العام بوصول طفل عليه اثار تعذيب واضحة، فانتقلت علي الفور قوة من الشرطة الي مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2278 جنح مركز شرطة الفيوم، كما تحرر تقرير طبي بالحالة الصحية للطفل ارفق بالمحضر لإثبات ما تعرض له من إصابات وآثار نفسية ناتجة عن التعذيب.

وأحيل المحضر الي النيابة المختصة التي أصدرت قرارها السابق بحبس المتهمة 4 أيام ويتم التجديد لها في المواعيد القانونية.

