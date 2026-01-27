تشغيل محطات مياه الشرب المتوقفة بالفيوم بسبب السدة الشتوية خلال ساعات

18 حجم الخط

أعلن المهندس وليد اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهاء فترة السدة الشتوية اليوم، وبدء ضخ المياه في بحر يوسف، سوف يسهم في التخلص من هذه مشكلات توقف محطات التنقية النقالي تباعًا، وستعمل محطات سنورس 1 و2، وبني عتمان، والريان، والبرنس، بكامل طاقتها خلال 72 ساعة، بعد وصول المياه بصورة جيدة للمجاري المائية المغذية لها، وبالتالي حل مشكلات نقص مياه الشرب بالمناطق المتضررة بمركز سنورس، وقرية البرنس بمركز إطسا، وقرى الريان وأباظة وقارون بمركز يوسف الصديق، لافتًا إلى أنه تم تشغيل محطة أبو جندير لمياه الشرب، وسيتم زيادة كمية المياه الواصلة للمحطة خلال 72 ساعة.

لقاء محافظ الفيوم ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي عقده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمقر محطة قحافة، بحضور رئيس شركة مياه الفيوم، لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلات نقص مياه الشرب ببعض القري في المحافظة، وآليات تشغيل المحطات بكامل طاقتها، لضمان وصول مياه الشرب النقية لمختلف المراكز والقرى، خصوصًا بالمناطق المتضررة.

مشكلات عبر الخط الساخن

و تم طرح عدد من مشكلات نقص مياه الشرب بالمناطق المتضررة من توقف محطات مياه الشرب نتيجة أعمال التطهير التي يتم تنفيذها خلال فترة السدة الشتوية في عدد من الترع والمجاري المائية، واستمع محافظ الفيوم، من أحمد سيد مدير إدارة الخط الساخن بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لتقرير حول أكثر المناطق المتضررة، بناءً على عدد الشكاوى التي يتم تلقيها من خلال الخط الساخن 125، كما ناقش آليات تجاوز تحديات نقص مياه الري بالمجاري المائية المغذية للمحطات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم.

خطة ضخ المياه الي المحطات المتضررة

وناقش محافظ الفيوم، مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة ضخ مياه الشرب بالمجاري المائية التي تخدم محطات مياه الشرب، بعد انهاء أعمال التطهير، وتم الاتفاق على بدء ضخ المياه مساء اليوم ببحر يوسف، الشريان الرئيسي المغذي للمجاري المائية التي تخدم المحطات، على أن تعمل المحطات بكامل طاقتها خلال 72 ساعة، لتصل بصورة جيدة ومنتظمة للأماكن المتضررة بجميع أنحاء المحافظة.

تعديل مناسيب بحر البنات

فيما أشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أعمال التطهير التي يجري تنفيذها ببحر البرنس بمركز إطسا المغذي لمحطة البرنس، وأعمال التطهير وتعديل المناسيب على بحر البنات بمركز إطسا المغذي لمحطة الريان التي تخدم قرى أباظة وقارون والريان بمركز يوسف الصديق، وسيتم تكثيف الجهود لإنهاء أعمال التطهير المتبقية في أسرع وقت.

يذكر أن التوقف الجزئي والكلي لمحطات مياه الشرب بالمحافظة، بسبب السدة الشتوية، أدى إلى نقص كميات المياه التي يتم ضخها بالخطوط.

