أخبار مصر: نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بالقاهرة، مفاجأة الخطيب لـ رمضان صبحي، رقم قياسي للذهب، ترامب يحاصر إيران

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)

أصدر الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، قرار نتائج لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

اليوم، إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في مدارس الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ظهور نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم بجميع مدارس المحافظة، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتيسير حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم.

ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن هناك أسطولًا حربيًّا آخر يتجه في الوقت الراهن نحو إيران



وضع سيناريو ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)

وجه إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمستشار محمد عثمان، ومجلس إدارة النادي الأهلي، على دعمهما للاعب عقب انتهاء أزمة حبسه في قضية التزوير الخاصة بدخول أحد الأشخاص بدلًا منه لأداء الامتحان بأحد المعاهد الخاصة.

ترامب يحدد 4 أسماء لخلافته في رئاسة أمريكا ويؤكد: إنجازاتي السياسية جعلت الناس يبكون

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في أيوا، أن إنجازاته السياسية جعلت بعض الحضور يبكون، مشيرًا إلى إمكانية ترشحه للرئاسة مرة أخرى في انتخابات 2028.

قفزة غير مسبوقة لسعر الذهب قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

تجاوز سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ‌5200 دولار ⁠للأوقية "الأونصة"، مسجلا بذلك مستوى غير مسبوق.

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

أجندة فعاليات اليوم السابع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، وسط إقبال جماهيري لافت ومشاركة دولية واسعة، مؤكدة مكانة المعرض كأبرز حدث ثقافي في المنطقة العربية.

بعد تهديد ترامب، اجتماع طارئ للإطار التنسيقي في العراق برئاسة نوري المالكي

أفاد مصدر في الإطار التنسيقي في العراق بأن قيادة الإطار وجهت دعوة إلى أعضائها لعقد اجتماع طارئ في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم.

تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، محذرة في نفس الوقت من رياح مثيرة للرمال والأتربة نخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق

مقامرة ومؤامرة، مركز معلومات الوزراء ينشر فيديو تحذيريا للألعاب الإلكترونية

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو توضيحي لتوعية المواطنين بالألعاب الإلكترونية وتحولها إلى مقامرة لاستنزاف الموارد والطاقات.

ليفربول وبرشلونة وآرسنال والزمالك، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية في الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري السعودي للمحترفين.. وأبرزها مباراة الزمالك أمام بتروجيت.

ألقى عليها مادة مجهولة، نجاة النائبة إلهان عمر من هجوم في مينيابوليس (فيديو)

قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر، ممثلة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، إنها في "حالة جيدة" بعد تعرضها لهجوم من رجل ألقى عليها مادة مجهولة خلال اجتماع جماهيري.

اليوم، الحكم على 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطفلة كارما داخل مدرسة بالتجمع

تصدر محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الأربعاء، الحكم على 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس ما أسفر عن إصابتها.

قبل مواجهة الليلة، مورينيو: أربيلوا ابني ولن أمارس أي نوع من الألاعيب والضغط عليه

ريال مدريد ضد بنفيكا، يستعد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا لقيادة فريقه في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد اليوم الأربعاء، مما يمثل لقاء عاطفيا للمدرب البرتغالي ضد ‌ناديه السابق وأحد أكثر لاعبيه السابقين الموثوقين ألفارو أربيلوا.

تقرير رسمي يكشف تفاصيل واقعة مقتل الممرض "بريتي" في مينيابوليس

ذكر تقرير أولي مقدم إلى الكونجرس الأمريكي من وزارة الأمن الداخلي، أن ضابطين أطلقا النار خلال المواجهة المميتة مع ممرض العناية المركزة، أليكس بريتي في مينيابوليس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

"بناء المعرفة ومواجهة التمدد الصهيوني والفكر الأشعري" ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب اليوم

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، اليوم الأربعاء، ثلاث ندوات علمية وفكرية متميزة، في إطار رسالته التنويرية ودوره العلمي في ترسيخ المنهج الوسطي وبناء الوعي المعرفي، وتُعقد الندوة الأولى بعنوان «مناهج علمائنا في بناء المعرفة»

بعد ظهور طرق جديدة للتلاعب، الكهرباء تعلن إجراءات غير مسبوقة لمواجهة سرقة التيار

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطتها لوقف نزيف سرقة التيار الكهربائي وارتفاع نسبة الفقد الفني علي الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك في إطار وزارة الكهرباء لتحصيل المبالغ المستحقة لتكلفة الإنتاج.

الزمالك يصطدم ببتروجت الليلة في مباراة ندية بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كيتي بيري وبيلي إيليش ومشاهير يطالبون الأمريكيين بالتحرك بعد واقعتَي القتل في مينيسوتا

دعت المغنية الأمريكية كيتي بيري، إلى جانب عدد من المشاهير، الأمريكيين للتواصل مع المشرعين ورفع أصواتهم ضد مقتل مسؤولين اتحاديين اثنين ضمن حملة تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين في ولاية مينيسوتا.



لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بعدم وجود دلائل على انتشار واسع لـفيروس نيباه في الوقت الحالي، فيما نفت الهند الأنباء التي تحدثت عن 5 حالات إصابة بالفيروس.

