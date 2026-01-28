الأربعاء 28 يناير 2026
كيتي بيري وبيلي إيليش ومشاهير يطالبون الأمريكيين بالتحرك بعد واقعتَي القتل في مينيسوتا

دعت المغنية الأمريكية كيتي بيري، إلى جانب عدد من المشاهير، الأمريكيين للتواصل مع المشرعين ورفع أصواتهم ضد مقتل مسؤولين اتحاديين اثنين ضمن حملة تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين في ولاية مينيسوتا.

وطالبت بيري متابعيها على منصة "إنستجرام"، أمس، بكتابة رسائل إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لدعوتهم إلى رفض تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي، بحسب"رويترز".

وجاءت هذه الدعوات على خلفية مقتل رينيه جود، وهي أم لـ3 أطفال، والممرض أليكس بريتي، هذا الشهر، ما أثار مظاهرات واسعة في مينيسوتا ضد زيادة أفراد مكافحة الهجرة في الولاية.

ونشر نجم مسلسل "ذا لاست أوف أس" بيدرو باسكال، رسومات للجود وبريتي على حسابه في إنستجرام، مع رسالة قال فيها: "هناك سبب وجيه لإضراب عام".

ووصفت المغنية بيلي إيليش عبر "إنستجرام" أيضا بريتي بأنه "بطل أمريكي حقيقي"، ودعت مشاهير آخرين إلى التحدث عن ذلك قائلة: "هل سترفعون أصواتكم يا زملائي من المشاهير؟".

وأصدرت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بيانًا، قالت فيه، إن اللاعبين "لم يعد بإمكانهم التزام الصمت".

وجاء في البيان: "بات واجبا علينا الآن أكثر من أي وقت مضى الدفاع عن الحق في حرية التعبير والتضامن مع الذين يتظاهرون في مينيسوتا ويخاطرون بحياتهم للمطالبة بالعدالة".

وقال مسؤولو إدارة ترامب، إن واقعتَي القتل كانتا عمليتي دفاع عن النفس، إلا أن المقاطع المصورة للحادثتين تتناقض مع هذا التوصيف.

يُذكر أن المشاهير الأمريكيين كثيرًا ما يعلقون على قضايا اجتماعية وسياسية، ومن بينها حملة الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد، والحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

