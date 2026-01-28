"بناء المعرفة ومواجهة التمدد الصهيوني والفكر الأشعري" ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب اليوم

18 حجم الخط

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، اليوم الأربعاء، ثلاث ندوات علمية وفكرية متميزة، في إطار رسالته التنويرية ودوره العلمي في ترسيخ المنهج الوسطي وبناء الوعي المعرفي، وتُعقد الندوة الأولى بعنوان «مناهج علمائنا في بناء المعرفة»، بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والعالم اللغوي البارز، ويدير الحوار الدكتور ياسين عطية، المدرس بقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

«التحولات المنهجية في المذهب الأشعري: قراءة في تطور المذهب بين المتقدمين والمتأخرين»

ويستضيف جناح الأزهر ندوة علمية بعنوان «التحولات المنهجية في المذهب الأشعري: قراءة في تطور المذهب بين المتقدمين والمتأخرين»، بمشاركة كل من أ.د عبد الرحمن المراكبي، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أ.د محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، ويدير الحوار الإعلامي محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، وذلك في الساعة الرابعة والنصف مساءً.

ندوة بعنوان «نحو رؤية قومية لمواجهة التمدد الصهيوني»

كما ينظم جناح الأزهر في الخامسة

مساءً ندوة بعنوان «نحو رؤية قومية لمواجهة التمدد الصهيوني»، يحاضر فيها الأستاذ الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور صبحي عسيلة، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ورئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز، ويدير الحوار الإعلامي محمد الديسطي، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، وذلك ضمن اهتمام الأزهر بالقضايا المصيرية للأمة وتعزيز الوعي الوطني والقومي.

ويشارك الأزهر الشريف –للعام العاشر على التوالي– بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه على مدار أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتخصصة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات، بما يعكس ثراء التجربة الأزهرية وتنوع رسالتها العلمية والثقافية.

