بعد ظهور طرق جديدة للتلاعب، الكهرباء تعلن إجراءات غير مسبوقة لمواجهة سرقة التيار

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطتها لوقف نزيف سرقة التيار الكهربائي وارتفاع نسبة الفقد الفني علي الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك في إطار وزارة الكهرباء لتحصيل المبالغ المستحقة لتكلفة الإنتاج.



خطوات وزارة الكهرباء لتقليل نسبة الفقد الفني علي الشبكة

ّوقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من الإجراءات لتقليل نسبة الفقد الفني علي الشبكة الموحدة للكهرباء، أبرزها تركيب عدادات مجمعة للمناطق السكنية بهدف رصد الأماكن التى يرتفع فيها معدل السرقات.



واضافت المصادر أنه لا يمكن تخصيص فنى لمراقبة كل شقة أو عقار لمعرفة أسباب ارتفاع نسبة الفقد الفني والسرقات على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرا إلي أنه الحل الوحيد للقضاء علي سرقة التيار الكهربائي هو تحويل الشبكة إلى شبكة ذكية بالكامل.



تحديات وزارة الكهرباء لمواجهة الفقد الفني علي الشبكة



واوضحت المصادرأن الوزارة تواجه تحديا تقنيا يتمثل فى ظهور طرق تلاعب ومسارات جديدة للتحايل فى كل مرة يتم فيها اكتشاف ثغرة فى العدادات الحالية، وهو ما يجعل المواجهة الأمنية والقانونية وحدها غير كافية دون تطوير جذرى للمنظومة.

ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لمناقشة وإقرار مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء.

يأتى ذلك بعدما شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الإثنين برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

