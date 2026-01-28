كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1

18 حجم الخط

كأس إيطاليا، حقق فريق كومو فوزا ثمينا على حساب مضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا 2026

بهذا الفوز انتزع كومو بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس إيطاليا، فيما ودع فيورنتينا العريق المنافسات من دور الستة عشر

تقدم فيورنتينا بهدف أول عن طريق روبرتو بيكولي في الدقيقة 7، ثم أدرك اللاعب سيرجي روبيرتو هدف التعادل لكومو في الدقيقة 20

وفي الشوط الثاني نجح كومو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق نيكو، ثم عزز كومو تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 90+1 عن طريق ألفارو موراتا



تشكيل كومو، فيتو

وكان أعلن الجهاز الفني لنادي كومو بقيادة الإسباني سيسك فابريجاس التشكيل الرسمي لمواجهة فيورنتينا

تشكيل كومو أمام فيورنتينا

دخل فريق كومو مباراته أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جان بوتز

خط الدفاع: مورينو - بريمبت - رامون - كارلوس

خط الوسط: كونها - روبيرتو

خط الوسط الهجومي: رودريغيز نيكولا - كاكيري

خط الهجوم: دوفبيكاس

فيورنتينا، فيتو

تشكيل فيورنتينا أمام كومو

فيما أعلن رافائيل بالادينو المدير الفني لفريق فيورنتينا تشكيلة فريقه لمواجهة كومو وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: كريستنسن

الدفاع: فورتيني - كوموزو - رانييري - بالبو

الوسط: فابيان - ندور - برشيانيني

الهجوم: هاريسون - بيكولي - فادسيتي





