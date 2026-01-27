الصحة العالمية تحسم الجدل: لقاح "الورم الحليمي" آمن ولا علاقة له بالعقم

18 حجم الخط

​أكدت منظمة الصحة العالمية، سلامة اللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، مشددة على أن البيانات العلمية المتاحة والشاملة لا تدعم وجود أي علاقة بين التطعيم وحالات العقم، لتدحض بذلك الشائعات التي تداولت مؤخرًا في هذا الشأن.



​درع واقية ضد السرطان



​وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الهدف الأساسي من اللقاح هو توفير حماية طويلة الأمد ضد العدوى بالفيروس، الذي يعد المسبب الرئيسي لمجموعة من السرطانات الخطيرة، وفي مقدمتها سرطان عنق الرحم.

وأشارت الدراسات إلى أن فاعلية اللقاح تصل إلى أقصى مستوياتها عند تقديمه في سن مبكرة قبل التعرض للفيروس.

​دعوة للآباء: استثمروا في صحة أبنائكم



وجهت منظمة الصحة العالمية دعوة عاجلة لأولياء الأمور لضمان حصول أبنائهم وبناتهم، في الفئة العمرية ما بين 9 و14 عامًا، على الجرعات المقررة للقاح.



​لماذا هذا التوقيت؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم في المرحلة العمرية من 9 الى 14 عاما يحقق ​استجابة مناعية أقوى: الجهاز المناعي في هذا السن يستجيب بفاعلية أكبر للقاح.

​

وقاية استباقية: حماية الأبناء من أنواع السرطان المرتبطة بالفيروس قبل وصولهم لمرحلة الشباب.



​أمان مثبت: خضع اللقاح لاختبارات دقيقة على مدار سنوات لضمان سلامة المتلقين.



​تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية عالمية تهدف إلى القضاء على السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي، معتبرة أن التوعية بالحقائق العلمية هي الخط الأول للدفاع عن صحة الأجيال القادمة.



و هناك أكثر من 100 نوع من HPV، فيروس الورم الحليمي البشري بعضها يسبب ثآليل جلدية أو تناسلية، وبعضها يزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، والفم، والبلعوم، والشرج بينما يوجد الأنواع عالية الخطورة (High-risk types) مثل HPV 16 و18 مسؤولة عن معظم حالات سرطان عنق الرحم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.