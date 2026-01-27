الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة العالمية تحسم الجدل: لقاح "الورم الحليمي" آمن ولا علاقة له بالعقم

تطعيم فيروس الورم
تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري
18 حجم الخط

​أكدت منظمة الصحة العالمية، سلامة اللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، مشددة على أن البيانات العلمية المتاحة والشاملة لا تدعم وجود أي علاقة بين التطعيم وحالات العقم، لتدحض بذلك الشائعات التي تداولت مؤخرًا في هذا الشأن.


​درع واقية ضد السرطان


​وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الهدف الأساسي من اللقاح هو توفير حماية طويلة الأمد ضد العدوى بالفيروس، الذي يعد المسبب الرئيسي لمجموعة من السرطانات الخطيرة، وفي مقدمتها سرطان عنق الرحم. 

وأشارت الدراسات إلى أن فاعلية اللقاح تصل إلى أقصى مستوياتها عند تقديمه في سن مبكرة قبل التعرض للفيروس.

​دعوة للآباء: استثمروا في صحة أبنائكم


وجهت منظمة الصحة العالمية دعوة عاجلة لأولياء الأمور لضمان حصول أبنائهم وبناتهم، في الفئة العمرية ما بين 9 و14 عامًا، على الجرعات المقررة للقاح.


​لماذا هذا التوقيت؟

 

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم في المرحلة العمرية من 9 الى 14 عاما يحقق ​استجابة مناعية أقوى: الجهاز المناعي في هذا السن يستجيب بفاعلية أكبر للقاح.

وقاية استباقية: حماية الأبناء من أنواع السرطان المرتبطة بالفيروس قبل وصولهم لمرحلة الشباب.


​أمان مثبت: خضع اللقاح لاختبارات دقيقة على مدار سنوات لضمان سلامة المتلقين.
 

يهدد نمو الأطفال وسلوكهم، الصحة تحذر من الإفراط في استخدام الشاشات والهواتف الذكية

تديرها أجنبية منتحلة صفة طبيب، الصحة تغلق عيادة تجميل خاصة بالقاهرة الجديدة

​تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية عالمية تهدف إلى القضاء على السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي، معتبرة أن التوعية بالحقائق العلمية هي الخط الأول للدفاع عن صحة الأجيال القادمة.
 

و هناك أكثر من 100 نوع من HPV، فيروس الورم الحليمي البشري بعضها يسبب ثآليل جلدية أو تناسلية، وبعضها يزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، والفم، والبلعوم، والشرج بينما يوجد الأنواع عالية الخطورة (High-risk types) مثل HPV 16 و18 مسؤولة عن معظم حالات سرطان عنق الرحم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المناعي الصحة العالمية السرطانات اللقاحات المضادة القضاء على السرطان الورم الحليمي البشري سرطان عنق الرحم فيروس الورم الحليمي البشري HPV فيروس الورم الحليمي البشري فيروس الورم الحليمي منظمة الصحة العالمية

مواد متعلقة

هيئة الدواء تحذر من الإفراط في استخدام نقط الأنف المذيبة للاحتقان

هيئة الدواء: الانتهاء من ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية للمصانع بحلول 29 يناير

استشاري بالصحة النفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية والمراهنات خطر يهدد المراهقين

يهدد نمو الأطفال وسلوكهم، الصحة تحذر من الإفراط في استخدام الشاشات والهواتف الذكية

مساعد وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى العبور ويؤكد الانتهاء من تنفيذ 98%

تديرها أجنبية منتحلة صفة طبيب، الصحة تغلق عيادة تجميل خاصة بالقاهرة الجديدة

40 جلسة علمية و20 ورشة عمل في مؤتمر المستشفيات التعليمية 2026

الصحة: استثمار الدولة في صحة الطلاب حقق عائدًا يتجاوز 65 مليار جنيه
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد خلال الانتقالات الشتوية

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية