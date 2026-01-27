الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار تدوي جنوب وادي عربة

18 حجم الخط

إسرائيل، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في جنوب وادي عربة، إثر الاشتباه بتسلل عدد من الأشخاص عبر الحدود الأردنية، في حادثة أثارت حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.

إسرائيل تعلن اعتقال عدد من المشتبه بهم وفرار آخرين نحو الأردن

وأفادت المصادر أن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم خلال محاولتهم التسلل، فيما تمكن آخرون من الفرار باتجاه الأراضي الأردنية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الدوريات والمراقبة الحدودية لمنع أي محاولات جديدة.

دعوة إسرائيل سكان فران بالبقاء داخل منازلهم

وفي سياق متصل، طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان بلدة فران الواقعة بوادي عربة بعدم الخروج من منازلهم والبقاء في أماكن آمنة، حرصًا على سلامتهم، مع متابعة مستمرة من أجهزة الأمن لتقييم الوضع.

السلطات الإسرائيلية تعلن تواصل مراقبة الوضع لحماية المدنيين

وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الإجراءات الأمنية مكثفة لمراقبة الحدود ومنع أي تهديدات محتملة، وسط تنبيه السكان في المناطق المجاورة إلى الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجبهة الداخلية.

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأردني الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتصرف بغطرسة غير مسبوقة، من خلال توسعة المستوطنات، مصادرة الأراضي، والاعتداءات في غزة وسوريا ولبنان، ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد على أن الدول العربية والإسلامية تؤيد السلام العادل، القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.

