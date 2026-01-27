الثلاثاء 27 يناير 2026
أذربيجان تعتقل 3 عناصر من داعش وتُحبط مخططًا لاستهداف سفارة إسرائيل في باكو

السفارة الاسرائيلية،
السفارة الاسرائيلية، فيتو
 ذكرت السلطات الأذربيجانية أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص متورطين ينتمون إلى تنظيم داعش.

إحباط مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي 

 وأعلن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي كان يستهدف إحدى السفارات الأجنبية في العاصمة باكو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر أمنية أذربيجانية أن الهجوم - الذي تم إحباطه - كان موجهًا ضد السفارة الإسرائيلية في البلاد.

وأوضحت أن الموقوفين كانوا بحوزتهم أسلحة، ويخططون لتنفيذ الهجوم قبل أن يتم توقيفهم. ووجهت إليهم تهمة "التحضير لعمل إرهابي" بدوافع دينية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.

إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أثينا

جدير بالذك أنه أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نهاية العام الماضى، أنه تم إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أثينا بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الإسرائيليين في اليونان.

إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أثينا

وكان رئيس بلدية أثينا وجه هاريس دوكاس، الأحد الماضى، انتقادات لاذعة إلى نوعام كاتس السفير الإسرائيلي في اليونان بعد اتهامه السلطات المحلية بالتقاعس عن إزالة رسوم جرافيتي قال إنها "معادية للسامية" وتسيء لمشاعر السياح الإسرائيليين.

وكتب رئيس بلدية أثينا، في منشور على منصة إكس، أن سلطات المدينة "ترفض العنف والتمييز بجميع أشكالهما"، مضيفًا: "لا نقبل دروسًا في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين" في إشارة إلى حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ ما يقرب من عامين.

