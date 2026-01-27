ترامب يؤكد للشرع دعم واشنطن لإعادة إعمار سوريا وبناء دولة موحدة وقوية

18 حجم الخط

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار سوريا، ومساندة جهود بناء دولة سورية موحدة وقوية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها مؤشر على رغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي.

اتفاق بيم ترامب والشرع على تغليب لغة الحوار لحل النزاعات الإقليمية

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن ترامب والشرع اتفقا على أهمية تغليب لغة الحوار لحل النزاعات الإقليمية، مؤكدين أن التواصل الدبلوماسي يجب أن يكون أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار وتقليل التوترات في المنطقة.

الشرع يؤكد تبني سوريا الجديدة نهج الانفتاح والتعاون

من جانبه، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن سوريا الجديدة ستتبنى نهج الانفتاح والتعاون مع كافة الأطراف الدولية، بما يضمن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستفادة من فرص إعادة الإعمار بشكل فعال ومستدام.

تصريحات تعكس مسارًا دبلوماسيًا نحو تعزيز العلاقات الدولية

ويأتي هذا الاتصال في إطار مساعي سوريا لإعادة فتح قنوات التواصل مع القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في محاولة لتأمين دعم اقتصادي وسياسي للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.

الشرع لترامب: سوريا الجديدة تتبنى الانفتاح والتعاون وتعزز الأمن والاستقرار

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سوريا الجديدة تتبنى نهج الانفتاح والتعاون مع كافة الأطراف الدولية، مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، والحفاظ على السلم الأهلي وضمان عمل المؤسسات بكامل فعاليتها.

ولفتت الرئاسة السورية: إلي أن الشرع شدد لترامب على أهمية توحيد الجهود لمنع عودة داعش.

سوريا تتمسك بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية

وشدد الشرع على التمسك الكامل بوحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية، مؤكدًا أن أي جهود دولية للتعاون مع سوريا يجب أن تحترم استقلالها وسيادتها، وتدعم المسار الانتقالي بشكل يعكس مصالح الدولة والشعب السوري.

مناقشة الشرع وترامب تطورات المرحلة الانتقالية وجهود تعزيز الأمن

وبحسب الرئاسة السورية، فقد بحث الشرع مع ترامب تطورات المرحلة الانتقالية في البلاد، بالإضافة إلى جهود تعزيز الأمن والاستقرار، بما يضمن تهيئة الظروف لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى الطويل.

