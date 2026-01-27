الثلاثاء 27 يناير 2026
ترامب: أجريت مكالمة رائعة مع الشرع وتطورات إيجابية حول أوكرانيا وروسيا

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى مكالمة وصفها بـ«الرائعة» مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدًا أن النقاش شمل مجموعة من الملفات المهمة، بما في ذلك الأوضاع الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتطورات الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.

ترامب يشير إلى مناقشات إيجابية حول ملفات دولية حساسة

وأوضح ترامب أن المكالمةمع أحمد الشرع تضمنت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مضيفًا أن هناك أمورًا جيدة جدًا تم التطرق لها بشأن أوكرانيا وروسيا، في مؤشر على استمرار التواصل بين الزعامات العالمية حول الملفات الساخنة.

مؤشرات على استمرار التنسيق أو الحوار الدولي حول أوكرانيا

ويأتي تصريح ترامب في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي مراقبة التطورات في أوكرانيا، وسط محاولات دبلوماسية متكررة لتهدئة النزاع، وقد تعكس المكالمة رغبة في فتح قنوات اتصال مباشرة بين الأطراف المعنية.

تفاعل عالمي مع تصريحات ترامب حول الحوار مع دمشق

وقد أثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث تابع المراقبون دلالات هذا الاتصال، خاصة في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والتنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى.

في وقت سابق،  قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني، أن موسكو تتوقع استمرار عمل مجموعات التفاوض الروسية الأمريكية الأوكرانية هذا الأسبوع على مستوى الخبراء.

 وأضاف بيسكف: "نحن نتوقع أن يستمر العمل على مستوى الخبراء، وأن يحدث ذلك خلال هذا الأسبوع".

