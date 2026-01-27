قسد تفرض حصارًا على قرى الجعدة والقبة وتل أحمر بمنطقة عين العرب في سوريا

18 حجم الخط

سوريا، أعلنت مديرية إعلام حلب أن قوات سورية الديمقراطية «قسد» فرضت حصارًا على عدد من القرى في منطقة عين العرب، بينها الجعدة والقبة وتل أحمر، إضافة إلى قرى أخرى، ما أثار توترًا محليًا وأثر على حركة المدنيين والأنشطة اليومية في المنطقة.

دعوة سورية لالتزام قسد بالاتفاقيات مع الدولة السورية

ودعت مديرية إعلام حلب قسد إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الدولة السورية، والتي تمهد الطريق لدخول المؤسسات الحكومية وقوى الأمن إلى المناطق المذكورة، بما يضمن استقرار الأوضاع وعودة الخدمات الأساسية للسكان.

وأوضحت المديرية أن الحصار المفروض أدى إلى تعقيد وصول المدنيين إلى الموارد الأساسية، كما أبطأ عملية تقديم الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الالتزام بالاتفاقيات السابقة من شأنه تخفيف التوتر وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأكدت المديرية أن الدولة السورية تراقب الوضع عن كثب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الاتفاقيات، وتسهيل دخول المؤسسات الحكومية وقوى الأمن لتأمين حياة المدنيين والحفاظ على النظام العام.

قائد قسد مظلوم عبدي في دمشق لإجراء محادثات اندماج مع الحكومة السورية

ذكرت مصادر إعلامية سورية أن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وصل إلى دمشق لإجراء سلسلة محادثات مع المسؤولين الحكوميين حول إمكانية اندماج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الأمنية والعسكرية في المناطق التي يسيطر عليها حلفاء قسد.

محادثات تهدف لتسوية الوضع الأمني والعسكري في شمال شرق سوريا

وأوضحت المصادر أن المحادثات تتناول مسائل دمج القوات، تنظيم الهيكلية العسكرية والأمنية، وضمان التنسيق بين قسد والجيش السوري، بما يسهم في تثبيت الأمن وتسهيل تقديم الخدمات المدنية في المناطق المتأثرة بالصراع.

وأضاف الإعلام السوري أن الاجتماع يهدف أيضًا إلى تمهيد الطريق لحلول سياسية محلية، بما يشمل تعزيز الحكم المحلي ومشاركة قوى المجتمع في إدارة المناطق، مع التركيز على تقليل أي تأثيرات سلبية للتوترات السابقة بين قسد والحكومة السورية.

