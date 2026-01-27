الكرملين: بوتين يجري محادثات غدا مع أحمد الشرع

18 حجم الخط

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري، غدًا، محادثات رسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تتناول آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق في مختلف المجالات.

محادثات مرتقبة بين بوتين والشرع حول ملفات إقليمية ساخنة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة

وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة الروسية أن اللقاء سيخصص جزءًا مهمًا منه لمناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك القضايا الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الملفات الدولية المؤثرة على المشهد السوري.

العلاقات الروسية السورية على جدول الأعمال في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية

وأشار الكرملين إلى أن المباحثات ستشمل أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو في مجالات التعاون الأخرى، بما يعكس استمرار التنسيق بين البلدين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

لقاء بوتين والشرع يأتي في توقيت حساس وسط تحولات إقليمية ودولية متسارعة

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة، ما يمنح المحادثات أهمية خاصة، خصوصًا في ما يتعلق بدور موسكو في الشرق الأوسط ومستقبل الشراكة مع دمشق في ظل التحديات الراهنة.

والتقى الشرع، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة له إلى روسيا شهر أكتوبر الماضى، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.

