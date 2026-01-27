سميح ساويرس يرفض توريث ثروته لأبنائه لهذا السبب (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث رجل الأعمال سميح ساويرس عن أسباب رفضه لتوريث أولاده لثروته، قائلاً: " ميلزمهمش، ولن يكونوا سعداء ويجب أن يكون لديهم الدافع للسعي للعيش في مستوى أفضل، وإحنا كأخوات كنا مبسوطين جدا وإحنا بنعمل فلوس، بالتدريج".

وقال رجل الأعمال سميح ساويرس خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش: " إن ربنا مدلكش فلوس عشان تخليها معاك".



وعن مدينة الجونة، تحدث رجل الأعمال سميح ساويرس، قائلاً: "مدينة الجونة اللي عملوها بيعتبروها بيتهم وبالتالي بنعتبر كل الناس اللي فيها ضيوفنا، موضحاً: "إقامة مهرجان الجونة، يمنح عزوة لأهالي المدينة وخاصة العاملين فيها، وكلها مشروعات بنعملها حباً في المكان، ولذلك أُنشئت مستشفى على أحدث طراز، ومعيار النجاح عندي مش بيعت كام بيت ولكن سكنت كام بيت ومبسوطين ولا مش مبسوطين".



وأضاف: " دائما أقول لابني لا تنظر إلى حجم المبيعات، ولكن أنظر أن أنت عندك أحسن ناس عايشة هنا".



وعن كيف يرغب رجل الأعمال سميح ساويرس بأن تتذكره الناس، قال: " أتمنى أن تتذكرني الناس بأني كنت شخصاً أميناً وصادقاً وعمري ما مثلت على أحد ولا على نفسي وأني تركت عيال زي الفل".



وكان رجل الأعمال سميح ساويرس، أكد أن نجاح أي رجل أعمال هو رزق، وأن أي إنسان يتصور أنه نجح بسبب ذكائه وجهوده أو لأنه إنسان خارق "كلام فارغ، أنت محتاج حظ".

وأضاف: " 60% من نجاح الإنسان في حياته العملية حظ، وهناك الكثير أختلف تماماً معهم، بسبب إصرارهم بأن نجاحهم العملي من شطارتهم، وإنجازاتهم العملية".

