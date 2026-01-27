وزير الرياضة ومحافظ دمياط يفتتحان سلسلة مشروعات شبابية جديدة

18 حجم الخط

​افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الملعب الخماسي بمركزي شباب ميت الخولي وأبو عدي وذلك في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتطوير النجوع والقرى، حيث جاءت هذه الافتتاحات ضمن برنامج زيارة الوزير لمحافظة دمياط وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة ولفيف من القيادات التنفيذية والاهالي الذين احتفلوا بافتتاح المنشات الجديدة التي تخدم قطاعا كبيرا من النشء والشباب في مراكز الزرقا وكفر سعد.

​تفاصيل الجولة وانشطة مكافحة الادمان بمراكز الشباب

​وخلال المراسم تفقد الوزير والمحافظ مستوى التجهيزات الفنية بالملاعب الجديدة واطلعا على الانشطة والمبادرات التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالتعاون مع الادارة المركزية لمراكز الشباب، حيث اكد الدكتور اشرف صبحي ان الوزارة تسعى لتحويل مراكز الشباب الى منارات اشعاع ثقافي وتوعوي بجانب دورها الرياضي، مشيرا الى ان افتتاح هذه الملاعب يهدف الى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واتاحة الفرصة امام المبدعين في القرى والمدن لممارسة هواياتهم في بيئة امنة ومتطورة تساعد على اكتشاف المواهب وصقلها.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط الملعب الخماسي بمركزي شباب ميت الخولي وابو عدي

​رؤية الدولة في بناء الانسان وتطوير المنشات الرياضية

​واضاف وزير الشباب والرياضة ان الدولة تولي اهتماما خاصا برفع كفاءة البنية التحتية الرياضية باعتبارها ركيزة اساسية لبناء شخصية الشباب وتعزيز القيم الايجابية لديهم، ومن جانبه اعرب الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط عن تقديره لجهود الوزارة في دعم المحافظة مؤكدا ان هذه المشروعات تمثل اضافة قوية للبنية الرياضية بدمياط وتساهم في زيادة الاقبال على الانشطة البدنية، معلنا عن استمرار التنسيق الكامل مع الوزارة لتوفير كافة سبل الدعم للمنشات الشبابية بما يحقق اقصى استفادة ممكنة لجميع ابناء المحافظة بمختلف فئاتهم.

​ختام الجولة بدمياط الجديدة وراس البر ومتابعة كابيتانو مصر

​وتستكمل الجولة فعالياتها بجدول مزدحم يتضمن حضور ختام دوري مراكز الشباب وافتتاح الملعب الاكريليك المتعدد بنظام الطرح الاستثماري بالاضافة الى حضور مباراة كرة اليد لمنتخب دمياط، كما تشمل الزيارة افتتاح حمام سباحة نصف اوليمبي وصالة جيم بنادي المستقبل بدمياط الجديدة وتفقد مشروع كابيتانو مصر بالقرية الاوليمبية، وصولا الى مدينة راس البر لتفقد الصالة المغطاة وافتتاح حمام السباحة بنادي راس البر الرياضي، وذلك بعد يوم طويل بدا بلقاء نواب البرلمان وافتتاح وحدة الطب الرياضي وتفقد نادي سيتي كلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.