الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ دمياط يعقدان لقاء حواريا مع الشباب بمركز الابتكار

الوزير والمحافظ ولقاء
الوزير والمحافظ ولقاء حواريا مع القوى الشبابية بدمياط
18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، لقاء حواريا مفتوحا مع القوى الشبابية بالمحافظة داخل جدران مركز الابتكار الشبابي والتعلم بدمياط الجديدة.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول قضايا التمكين ودعم الأفكار الإبداعية، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ ونخبة من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بدمياط.

 

​دعم الفتيات واكتشاف مواهب العباقرة

 

​وعلى هامش الحوار، تابع الوزير والمحافظ انشطة ملتقى "ريحانة" المعني بتنمية مهارات الفتيات وتمكينهن في المجتمع، كما تفقد الحضور معرض منتجات شعبة التوجيه والتاهيل الذي عكس ابداعات الشباب في الحرف اليدوية والفنون التراثية، وشهدت الجولة ايضا متابعة عروض برنامج "العباقرة" في موسمه السادس، حيث اشاد الوزير بدور مركز الابتكار كمنصة فاعلة لاحتضان الطاقات الشبابية وتحويل احلامهم الى مشروعات واقعية تخدم خطط التنمية المستدامة.

 

الوزير والمحافظ ولقاء حواريا مفتوحا مع القوى الشبابية بالمحافظة داخل جدران مركز الابتكار الشبابي والتعلم بدمياط الجديدة
الوزير والمحافظ ولقاء حواريا مفتوحا مع القوى الشبابية بالمحافظة داخل جدران مركز الابتكار الشبابي والتعلم بدمياط الجديدة

 

 

​استكمال الافتتاحات الرياضية بدمياط وراس البر

​ولم تتوقف الجولة عند الحوار الشبابي، بل شملت وضع حجر الزاوية لمشروعات جديدة بمدينة دمياط الجديدة من خلال افتتاح حمام سباحة نصف اوليمبي وصالة جيم بنادي المستقبل، بالاضافة الى متابعة مشروع "كابيتانو مصر" بالقرية الاوليمبية، وتختتم الجولة فعالياتها بمدينة راس البر لتفقد المدينة الشبابية والصالة المغطاة وافتتاح حمام السباحة بنادي راس البر الرياضي، لتكتمل بذلك خارطة الافتتاحات التي بدات صباحا بلقاء البرلمانيين وافتتاح الملاعب الخماسية بميت الخولي وابو عدي.

​طفرة في انشطة النشء والايتام والكرة النسائية

​يذكر ان هذه الجولة تاتي بالتزامن مع فعاليات رياضية كبرى تشهدها المحافظة، ابرزها ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة، واطلاق برامج تدريب اللياقة البدنية ومبادرة "ها انا احقق ذاتي" المخصصة للايتام، فضلا عن متابعة مراكز تدريب كرة القدم للفتيات ضمن مشروع "الف بنت.. الف حلم"، وهو ما يؤكد شمولية الخدمات الرياضية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة لاهالي محافظة دمياط بمختلف فئاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ألف بنت ألف حلم المدينة الشبابية برنامج العباقرة محافظ دمياط مدينة دمياط الجديدة مدينة رأس الب مشروع ألف بنت ألف حلم وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

​محافظ دمياط يشهد توقيع بروتوكول تشغيل مصنع تدوير المخلفات

صبحي يستعرض إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025- 2032

وزير الرياضة: أنشأنا 1028 مركز شباب ضمن مشروع حياة كريمة

السيسي يتابع التطوير المؤسسي والتشريعي للمنظومة الشبابية والرياضية

وزير الشباب: 1.34% مساهمة الرياضة في الناتج المحلي و34 مليار جنيه عائد الطرح الاستثماري

وزير الرياضة يستعرض أمام الرئيس جهود تطوير مراكز الشباب وخدمة المجتمع والتنمية البشرية

أشرف صبحي: نفذنا 532 برنامجا ونشاطا للناشئين و1150 للشباب

توجيهات رئاسية حاسمة لـ وزير الشباب بحضور رؤساء الحكومة والشئون المالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ads

الأكثر قراءة

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

سميح ساويرس: 60% من نجاح الإنسان فى حياته العملية يعتمد على الحظ

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

تنظيم الاتصالات يكشف كواليس جديدة بشأن قرار إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

المزيد
الجريدة الرسمية