وزير الرياضة ومحافظ دمياط يعقدان لقاء حواريا مع الشباب بمركز الابتكار

18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، لقاء حواريا مفتوحا مع القوى الشبابية بالمحافظة داخل جدران مركز الابتكار الشبابي والتعلم بدمياط الجديدة.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول قضايا التمكين ودعم الأفكار الإبداعية، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ ونخبة من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بدمياط.

​دعم الفتيات واكتشاف مواهب العباقرة

​وعلى هامش الحوار، تابع الوزير والمحافظ انشطة ملتقى "ريحانة" المعني بتنمية مهارات الفتيات وتمكينهن في المجتمع، كما تفقد الحضور معرض منتجات شعبة التوجيه والتاهيل الذي عكس ابداعات الشباب في الحرف اليدوية والفنون التراثية، وشهدت الجولة ايضا متابعة عروض برنامج "العباقرة" في موسمه السادس، حيث اشاد الوزير بدور مركز الابتكار كمنصة فاعلة لاحتضان الطاقات الشبابية وتحويل احلامهم الى مشروعات واقعية تخدم خطط التنمية المستدامة.

الوزير والمحافظ ولقاء حواريا مفتوحا مع القوى الشبابية بالمحافظة داخل جدران مركز الابتكار الشبابي والتعلم بدمياط الجديدة

​استكمال الافتتاحات الرياضية بدمياط وراس البر

​ولم تتوقف الجولة عند الحوار الشبابي، بل شملت وضع حجر الزاوية لمشروعات جديدة بمدينة دمياط الجديدة من خلال افتتاح حمام سباحة نصف اوليمبي وصالة جيم بنادي المستقبل، بالاضافة الى متابعة مشروع "كابيتانو مصر" بالقرية الاوليمبية، وتختتم الجولة فعالياتها بمدينة راس البر لتفقد المدينة الشبابية والصالة المغطاة وافتتاح حمام السباحة بنادي راس البر الرياضي، لتكتمل بذلك خارطة الافتتاحات التي بدات صباحا بلقاء البرلمانيين وافتتاح الملاعب الخماسية بميت الخولي وابو عدي.

​طفرة في انشطة النشء والايتام والكرة النسائية

​يذكر ان هذه الجولة تاتي بالتزامن مع فعاليات رياضية كبرى تشهدها المحافظة، ابرزها ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة، واطلاق برامج تدريب اللياقة البدنية ومبادرة "ها انا احقق ذاتي" المخصصة للايتام، فضلا عن متابعة مراكز تدريب كرة القدم للفتيات ضمن مشروع "الف بنت.. الف حلم"، وهو ما يؤكد شمولية الخدمات الرياضية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة لاهالي محافظة دمياط بمختلف فئاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.