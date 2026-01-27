تفاصيل لقاء وزير الرياضة ومحافظ دمياط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، وسبل دعم وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقديم خدمات أفضل لشباب دمياط.

لقاء وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ، النائب/ أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ، النائب محمود مشعل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة دمياط تحظى باهتمام خاص ضمن خطة التطوير الشامل لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما يضمن تقديم خدمات متنوعة تلبّي احتياجات الشباب وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التعاون المستمر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الوزارة، مؤكدًا حرصه على الاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، بما يحقق صالح شباب المحافظة ويعزز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات

ومن جانبه، رحّب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بقطاعي الشباب والرياضة، ودعم القيادة السياسية لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات.

وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة لتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية للشباب.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، خطة المديرية خلال المرحلة المقبلة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية على مستوى المحافظة.

لقاء وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط مع أعضاء مجلسي النواب

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة دمياط تفقد نادي سيتي كلوب، وافتتاح وحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة، إلى جانب افتتاح الملعب الخماسي بعدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدي.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام دوري مراكز الشباب، وحضور عدد من الأنشطة الرياضية والتنموية، من بينها افتتاح الملعب الأكريليك المتعدد بنظام الطرح الاستثماري، وحضور مباراة كرة اليد لمنتخب دمياط.

كما تتضمن الزيارة افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية، وإطلاق إشارة بدء ماراثون الجري.

وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

