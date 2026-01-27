الثلاثاء 27 يناير 2026
خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية
 أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوية المناوبة اعترضت ودمرت خلال سبع ساعات، 18 مسيرة جوية أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

الجيش الروسي يعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "في يوم 27 يناير، في الفترة من الساعة 13:00 إلى 20:00 بتوقيت موسكو، رصدت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 18 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية: ست طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، وأربع طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم والبحر الأسود، وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية كانت تحلق فوق أربع مناطق روسية خلال 3 ساعات.

الجيش الروسي يسقط 13 مسيرة أوكرانية 

وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن وسائط الدفاع الجوي المناوبة في الجيش الروسي، تمكنت من تدمير هذه المسيرات المعادية

عمليات الجيش الروسي 

وجاء في بيان الوزارة: “في يوم 25 يناير من هذا العام، قامت وسائط الدفاع الجوي المناوبة في الفترة من 20:00 إلى 23:00  بتوقيت موسكو باعتراض وتدمير 13 مسيرة جوية أوكرانية على النحو التالي: ثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك”.

