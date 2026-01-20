18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إن الدول العربية طلبت من روسيا منح فرصة لمبادرة الرئيس دونالد ترامب لتسوية الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موسكو تبحث دعوتها لمجلس السلام في غزة.

وزير الخارجية الروسي: موسكو تبحث دعوتها لمجلس السلام في غزة

وأضاف لافروف أن روسيا "تلقت مقترحات محددة بشأن مجلس السلام" وأن هذه المبادرة تعكس إدراك الإدارة الأمريكية لضرورة تشكيل مجموعة من الدول للتعاون على معالجة الأزمة.

وأوضح لافروف أن موسكو مستعدة لاستخدام أي فرصة للمساهمة في حل القضية الفلسطينية، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تمثل ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من أن المنطقة "لا يمكن أن تستقر" دون تحقيق هذا الهدف.

المبادرة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط

وتابع: "نحن مهتمون باستخدام أي إمكانيات من شأنها أن تقربنا من حل مشاكل الشعب الفلسطيني، وفي المقام الأول القضايا الإنسانية الحادة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتجاوز حدود القانون الإنساني الدولي".

وأكد أن موسكو تتطلع إلى دعم أي مبادرات تساهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة مشيرا إلى أن ما يجري يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان.

