أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية كانت تحلق فوق أربع مناطق روسية خلال 3 ساعات.

الجيش الروسي يسقط 13 مسيرة أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن وسائط الدفاع الجوي المناوبة في الجيش الروسي، تمكنت من تدمير هذه المسيرات المعادية في الفترة من 20:00 إلى 23:00 بتوقيت موسكو.

عمليات الجيش الروسي

وجاء في بيان الوزارة: “في يوم 25 يناير من هذا العام، قامت وسائط الدفاع الجوي المناوبة في الفترة من 20:00 إلى 23:00 بتوقيت موسكو باعتراض وتدمير 13 مسيرة جوية أوكرانية على النحو التالي: ثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك”.



وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفاد حاكم مقاطعة بيلجورود الحدودية الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بأن المنطقة تعرضت لأعنف قصف بقذائف صاروخية يعتقد أنها من منظومات HIMARS.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المدنيين والأحياء السكنية ومواقع الطاقة المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

