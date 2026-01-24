السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تعلن انفتاحها على مواصلة الحوار مع أوكرانيا

المفاوضات الروسية
المفاوضات الروسية الأوكرانية
18 حجم الخط

قال رئيس القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، في بيان صادر عنه اليوم السبت،  أن روسيا منفتحة على مواصلة الحوار مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية.

روسيا تعلن انفتاحها على مواصلة الحوار مع أوكرانيا 


وأضاف بوليشوك: "ما زلنا منفتحين على مواصلة الحوار ونشيد بكرم الضيافة الذي أبدته تركيا".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه في عام 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية تعليق المفاوضات في إسطنبول، بزعم عدم إحراز "تقدم ملموس".


مفاوضات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا 

وتابع: "يبدو هذا الأمر بعيد المنال، إذ لم تستجب كييف، منذ يوليو 2025، لمقترحاتنا بشأن إنشاء مركز ثنائي لمراقبة وقف إطلاق النار والتحكم فيه، ولم تبد أي استجابة لاستعدادنا لرفع مستوى الوفود... باختصار، الكرة في ملعب أوكرانيا".

و بدأت مفاوضات أبو ظبي أمس الجمعة، وفي أعقاب يومها الأول أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة NBC News بأن الاجتماع كان "مثمرا". 

وذكر فلاديمير زيلينسكي أمس أن اجتماع أبو ظبي ناقش "معايير إنهاء النزاع" الدائر في أوكرانيا.

وانتهت اليوم المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي والتي جرت خلف الأبواب المغلقة واستمرت يومين.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر لها بعد إنهاء المحادثات الثلاثية حول أوكرانيا في أبو ظبي أنه "لا يمكن القول إن الاجتماع لم يخرج بنتائج"، مؤكدا أن هناك "ثمة نتائج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسيا أوكرانيا أسطنبول زيلينسكي

مواد متعلقة

لليوم الثاني، روسيا تحاول السيطرة على حريق اندلع في مستودع نفط جراء مسيرة أوكرانية

بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

زيلينسكي: الضمانات الأمنية لن تنجح دون دعم أمريكي

ads

الأكثر قراءة

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بأوسيم (صور)

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

السيسي يوجه الحكومة بدراسة تشريعات لمنع استخدام الأطفال للهاتف المحمول

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

رئيس بورسعيد للغوص والإنقاذ يؤكد: تطبيق الكود الطبي ضروري لسلامة اللاعبين

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السينما في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية