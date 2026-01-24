18 حجم الخط

قال رئيس القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن روسيا منفتحة على مواصلة الحوار مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية.

روسيا تعلن انفتاحها على مواصلة الحوار مع أوكرانيا



وأضاف بوليشوك: "ما زلنا منفتحين على مواصلة الحوار ونشيد بكرم الضيافة الذي أبدته تركيا".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه في عام 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية تعليق المفاوضات في إسطنبول، بزعم عدم إحراز "تقدم ملموس".



مفاوضات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا

وتابع: "يبدو هذا الأمر بعيد المنال، إذ لم تستجب كييف، منذ يوليو 2025، لمقترحاتنا بشأن إنشاء مركز ثنائي لمراقبة وقف إطلاق النار والتحكم فيه، ولم تبد أي استجابة لاستعدادنا لرفع مستوى الوفود... باختصار، الكرة في ملعب أوكرانيا".

و بدأت مفاوضات أبو ظبي أمس الجمعة، وفي أعقاب يومها الأول أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة NBC News بأن الاجتماع كان "مثمرا".

وذكر فلاديمير زيلينسكي أمس أن اجتماع أبو ظبي ناقش "معايير إنهاء النزاع" الدائر في أوكرانيا.

وانتهت اليوم المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي والتي جرت خلف الأبواب المغلقة واستمرت يومين.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر لها بعد إنهاء المحادثات الثلاثية حول أوكرانيا في أبو ظبي أنه "لا يمكن القول إن الاجتماع لم يخرج بنتائج"، مؤكدا أن هناك "ثمة نتائج".

