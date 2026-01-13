الجيش الروسي يعلن تدمير 40 مسيرة أوكرانية

الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 40 مسيرة جوية أوكرانية  خلال 5 ساعات فوق بحر آزوف وبعض مناطق روسيا.  

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيانها الصادر اليوم،  أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي، دمرت المسيرات الأوكرانية، في الفترة من الساعة 13:00 إلى 18:00 بتوقيت موسكو.  

وجاء في بيان الجيش الروسي: "في يوم 13 يناير من هذا العام، بين الساعة 13:00 و18:00 بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 40 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية بما في ذلك: 22 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و6 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، ومسيرتان جويتان فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، ونفس العدد فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية 

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، وكذلك بعض المناطق في العمق الروسي، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

