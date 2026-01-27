طلاب جامعة القناة يشاركون في الدورة الزراعية القارية الأربعين

18 حجم الخط

يشارك طلاب كلية الزراعة بجامعة القناة في فعاليات الدورة الزراعية الأربعين على المستوى المصري، والأولى على المستوى الأفرو-عربي، والتي تستضيفها جامعة القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 2500 طالب وطالبة من كليات الزراعة بالجامعات المصرية والعربية والإفريقية، في حدث قاري يعكس مكانة الجامعات المصرية كمراكز للتفاعل الأكاديمي والثقافي.



رئيس جامعة القناة يستقبل الوفد المشارك بالدورة

ومن جانبه استقبل الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب المشاركين، البالغ عددهم 62 طالبا في فعاليات الدورة،



مؤكدًا اعتزازه بمشاركتهم في هذا الحدث المهم، وحرص الجامعة على دعم أبنائها وتشجيعهم على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة.

فرصة حقيقية لتبادل الخبرات

وأكد رئيس الجامعة أن المشاركة في الدورة الزراعية تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات العلمية والثقافية بين طلاب الزراعة من مختلف الدول، وتسهم في صقل مهاراتهم وبناء شخصياتهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية كبيرة للأنشطة الطلابية

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن جامعة قناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، وداعمًا رئيسيًا لإعداد كوادر شبابية قادرة على الإبداع والابتكار، لافتًا إلى أن الدورة الزراعية، التي تعود بعد توقف دام ثماني سنوات، تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين شباب مصر والعالم العربي والقارة الإفريقية.

تأتي مشاركة الطلاب تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشارك في مراسم استقبال رئيس الجامعة للطلاب كل من الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، والدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك الدكتورة خلود شهدى منسق الأنشطة بالكلية والدكتورة سمر موسى مدير وحدة الدعم الكاديمى وكذلك إدراى قسم رعاية الشباب بالكلية على راسهم محمد النخيلى مديررعاية الشباب حيث أكدوا دعمهم الكامل للوفد الطلابي، وثقتهم في قدرتهم على تمثيل الكلية والجامعة بصورة تعكس المستوى العلمي والطلابي المتميز.

وتشهد الدورة الزراعية الأربعون مصريًا والأولى أفرو-عربيًا، التي تنظمها كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، منافسات وأنشطة متنوعة تشمل المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والاجتماعية، وأنشطة الجوالة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الهوية العلمية والمهنية لطلاب الزراعة، ويدعم دور الجامعات في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات القطاع الزراعي مستقبلًا.



