منتخب جامعة القناة للمصارعة يحصد ثلاث ميداليات ببطولة الجامعات

حقق منتخب جامعة قناة السويس، للمصارعة إنجازًا رياضيًا مميزًا خلال مشاركته في منافسات بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات المصرية رقم 53 للمصارعة، حيث حصد 3 ميداليات متنوعة بمسابقات البطولة،

مشاركة في مسابقات البطولة



وجاء هذا التألق خلال البطولة التي استضافتها جامعة عين شمس في الفترة من 25 إلى 27 يناير 2026، حيث شاركت جامعة قناة السويس في منافسات البطولة بعدد 4 طلاب في أوزان مختلفة، ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج، محققين ثلاث ميداليات متنوعة إلى جانب مركز رابع، في أداء عكس المستوى الفني المتميز والإعداد الجيد للاعبي المنتخب.



الحصول على مراكز متقدمة

وأسفرت نتائج المنافسات عن حصول الطالب أحمد جمال سعيد، بكلية الهندسة، على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 97 كجم، بينما حصل الطالب مؤمن محمد عطية، بكلية الهندسة، على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 130 كجم، وحقق الطالب عبد الرحمن خالد أبو العلا، بكلية علوم الرياضة، المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 77 كجم، كما جاء الطالب عبد الرحمن عوض، بكلية علوم الرياضة، في المركز الرابع في وزن 130 كجم.



وأكدت إدارة الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة قناة السويس بالأنشطة الرياضية، ودعمها المستمر للطلاب الموهوبين، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية روح المنافسة والانتماء، ويعزز من مكانة الجامعة في البطولات الرياضية على مستوى الجامعات المصرية.

وتأتي مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب رافق المنتخب خلال البطولة كابتن سيد سمير، ومن إدارة النشاط الرياضي محمد إمام.

